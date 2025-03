Trener Barselone nezadovoljan zbog kasnog vraćanja fudbalera iz reprezentacija

Trener Barselone Hansi Flik izrazio je danas nezadovoljstvo što će njegovi fudbaleri Rafinja i Ronald Arauho propustiti predstojeću prvenstvenu utakmicu protiv Osasune pošto se kasno vraćaju u Španiju posle obaveza u svojim reprezentacijama.

Brazilac Rafinja odigrao je noćas celu utakmicu protiv Argentine (1:4) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a taj duel završio se 42 sata pre početka utakmice Barselone i Osasune, koja je na programu u četvrtak od 21 sat.

Urugvajac Arauho nije igrao u utorak protiv Bolivije, ali će takođe propustiti utakmicu protiv Osasune.

Barselona je trebalo da igra protiv Osasune početkom meseca, ali je utakmica odložena zbog smrti klupskog lekara.

„Odsustvovaće. Let je predug i nije najoptimalnija situacija. Moraju da se oporave i da treniraju, a onda ćemo videti u nedelju“, rekao je Flik, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ostalih 11 igrača koji su bili sa reprezentacijama u prethodne dve nedelje su na raspolaganju, ali je Flik rekao da se nisu potpuno oporavili.

„To nije najbolja situacija za njih. Fudbaleri su igrali za reprezentacije i to je loše. Sada moramo da igramo protiv Osasune i moramo da pričamo o tome da li je pravo vreme. Nisam zadovoljan. U nekim drugim ligama se to radi drugačije. To ne mogu da promenim, ali to je moje mišljenje“, naveo je Flik.

„Ali igraćemo, ne tražimo izgovore. Ekipa je spremna i moramo da stremimo najboljoj igri. Idemo na pobedu. Ekipa je kvalitetna i možemo svakoga da pobedimo, čak iako se igrači potpuno ne odmore“, dodao je trener katalonske ekipe.

Barselona je prva na tabeli sa 60 bodova, koliko ima i drugoplasirani Real Madrid uz utakmicu više.

Barselona će u 19 dana igrati sedam utakmica u prvenstvu, Kupu kralja i Ligi šampiona.

(Beta)

