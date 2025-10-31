Trener Barselone Penjaroja: Imali smo sreće protiv Partizana

Trener košarkaša Barselone Đoan Penjaroja rekao je da je ponosan na svoju ekipu jer je pokazala karakter tokom večerašnje utakmice protiv Partizana u Evroligi, u kojoj je, kako je naveo, pobedila uz malo sreće.

„Sjajna utakmica. Mislim da je na kraju bilo 50/50 i da smo imali malo sreće u poslednjoj situaciji. Veoma sam ponosan na svoju ekipu jer smo imali karakter svih 40 minuta. U prvom poluvremenu nismo bili dobri u napadu, imali smo devet izgubljenih lopti koje su njima omogućile da trče. Igrali smo bez samopouzdanja“, rekao je Penjaroja na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

„U drugom smo igrali bolje u napadu, sa jasnijim fokusom. Imali smo problem sa defanzivnim skokom, ali smo uprkos tome igrali dobru odbranu. Promašili smo i 10 bacanja. Sjajan šut za tri poena Klajburna nam je doneo pobedu na kraju, imali smo malo sreće“, dodao je on.

Košarkaši Barselone pobedili su u Beogradu Partizan 78:76, u utakmici osmog kola Evrolige.

Na pitanje o zamisli poslednjeg napada, u kome je Vil Klajburn postigao daleku trojku, trener je odgovorio: „Imali smo više potencijalnih rešenja, ali je Vil samo odlučio da postigne sjajan šut za tri poena“.

„Teško je igrati solidno svaku utakmicu, moramo da popravimo naš karakter, ali mislim da smo to uradili u skorije vreme, posebno u odbrani. Potrebno nam je više igrača kako bismo se takmičili dobro u dva veoma teška takmičenja“, naveo je Penjaroja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com