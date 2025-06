Trener Budućnosti Žakelj: Zaslužena pobeda Partizana

Trener košarkaša Budućnosti iz Podgorice Andrej Žakelj izjavio je večeras posle poraza od Partizana u finalu ABA lige da su crno-beli zasluženo pobedili.

„Čestitam Partizanu na trofeju. Ovu utakmicu su zasluženo pobedili, pogotovo zbog igre u drugom poluvremenu. Teško je bilo da krenemo utakmicu, imali smo probleme i sa Morganom i sa Rajtom, na početku nas je to poremetilo i onda smo u drugom poluvremenu ostali bez snage. To je Partizan iskoristio i zasluženo pobedio“, izjavio je Žakelj na konferenciji za novinare.

Partizan je osvojio titulu šampiona regionalne ABA lige, pošto je večeras u četvrtoj utakmici finalne serije, na svom terenu u Beogradu, pobedio Budućnost 90:75.

„Ja sam ponosan na to što smo uradili u ovoj sezoni, čestitam svim igračima i svima u klubu. Svi zajedno smo napredovali ove sezone. Mislim da smo bili dobar tim, to se videlo i na terenu, nikad nismo odustali. Ja sam zadovoljan sezonom. Čestitam Partizanu na gostoprimstvu i korektnom navijanju“, dodao je on.

Beogradski klub je u finalnoj seriji pobedio ukupnim rezultatom 3:1 i tako osvojio svoju osmu titulu prvaka ABA lige, čime je postao rekorder po broju osvojenih trofeja u tom regionalnom takmičenju.

„Glavna stvar je da budemo zdravi i mi nažalost u plej-ofu nismo bili zdravi. To je sport i košarka. Mi smo dali svoj maksimum. Normalno Partizan i Zvezda su korak ispred svih po sastavu, kvalitetu, fizici i snazi. Nama nedostaje fizike i snage, kao i širi sastav. Mislim da smo prešli to što smo planirali“, rekao je Žakelj.

Budućnost je svoju jedinu titulu šampiona ABA lige osvojila 2018. godine, dok je i u sezonama 2018/19 i 2020/21 izgubila u finalu tog regionalnog takmičenja.

„Sami smo ispustili pobedu u prvoj utakmici. Onda smo reagovali posle te utakmice i pobedili u drugoj utakmici. Domaći teren je prednost, oni su napravili brejk na strani koji je nešto značio. Što se tiče današnje utakmice, kad ostanemo samo sa Ferelom na plejmejkeru, i kad se na njemu celu utakmicu menjaju tri, četiri igrača, nije lako da se izdrži. Rajt nam je tu mnogo nedostajao. Ferel je još i odigrao odlično uprkos svemu. Neki naši igrači u ovoj seriji možda nisu bili na nivou, nije to lako, naši igrači nemaju mnogo iskustva. Igrači treba da se uče i to je dobra škola za njih“, rekao je on.

Žakelj je izjavio i da je trener Partizana Željko Obradović „uvek korektan“ i da imaju „korektan odnos“.

„Mislim da smo mi prestigli ciljeve za ovu sezonu. Mislim da niko nije verovao da neko osim Zvezde i Partizana može da bude u finalu. Mislim da smo zasluženo bili prvi na kraju regularnog dela sezone, da smo igrali dobru košarku i da smo zasluženo ušli u finale. Partizan je bio bolji“, izjavio je Žakelj.

„Meni je drago ako neki moj igrač ode u bolji klub i višu ligu. To znači da smo mi dobro radili i da su igrači napredovali. To su odlični momci sa odličnim karakterom i želim im svima sve najbolje. ABA liga je dobra i korisna liga za nas, sigurno će biti ubuduće veoma jaka liga. Drago mi je što će ABA liga imati tri evroligaša naredne sezone“, zaključio je Žakelj.

