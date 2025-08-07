Trener fudbalera Hibernijana Grej: Zadovoljan sam rezultatom

Trener fudbalera Hibernijana Dejvid Grej izjavio je večeras da je zadovoljan rezultatom, ali da je tek odigrano „prvo poluvreme“.

„Da ste nam ponudili 2:0 pre utakmice to bi nam bio fantastičan rezultat. Tek je poluvreme dvomeča, imamo još prostora za napredak. Partizan je dobro igrao sa desetoricom igrača i bacili su sve na nas. Mi smo promašili neke šanse isto. Ovi igrači treba da se raduju utakmicama u ovoj atmosferi. Jako sam zadovoljan rezultatom, al tek je poluvreme.

Hibernijan je na gostujućem terenu u Beogradu pobedio Partizan 2:0, u prvoj utakmici dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

„Morali smo da se što bolje pripremimo znajući kakva će nam biti atmosfera. Navijači su bili sjajni, i njihovi i naši. Atmosfera je bila fenomenalna, baš je jak dvomeč“, dodao je on.

Dvostruki strelac za Hibernijan bio je Martin Bojl.

„Jako sam srećan zbog Bojla, to mu je 101. gol za klub. I zaslužuje sve pohvale i priznanja koje dobija. Vodi primerom i prija mu odgovornost koju ima“, rekao je Grej.

Partizan je od 34. minuta igrao sa igračem manje, nakon što je drugi žuti karton dobio Vukašin Đurđević.

„Razumem zašto je crveni karton bio dosuđen. Odmah smo dali gol posle. Igra ekipe Partizana nakon crvenog kartona je pokazala da je dvomeč još uvek živ. Partizan nije igrao sa strahom, uprkos mladosti njihove ekipe“, rekao je Grej.

Revanš je na programu 14. avgusta u Edinburgu.

„Blok Beširija na jednoj strani terena i crveni odmah potom na drugoj strani terena. Ključan momenat je bio brzi gol nakon toga i onda smo potom toga promašili neke šanse. Dvomeč je još uvek živ jer je Partizan pokazao svoj kvalitet u drugom poluvremenu. I mi moramo da budemo fokusirani da napredujemo“, zaključio je Grej.

