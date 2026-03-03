Trener Grafičara Neđić želi pobedu protiv Mačve i u četvrtfinalu Kupa

Trener fudbalera Grafičara Marko Neđić rekao je danas da će njegova ekipa učiniti sve da i treći put ove sezone pobedi Mačvu, u četvrtfinalu Kupa Srbije, kako bi odmakla što dalje u tom takmičenju.

„U avgustu smo (ih) pobedili 3:1 u Šapcu, a onda u novembru 2:0 kod kuće. Međutim, to ništa ne mora da znači, jer su oni izuzetan tim i svakog mogu da dobiju. Opet, mi smo fokusirani isključivo na svoj sastav i na naše mogućnosti. Sigurno da su nam očekivanja najveća i da se uobičajeno spremamo za ovaj susret, iako ovo je malo i posebna situacija jer se igra na jednu utakmicu“, rekao je Neđić.

Fudbaleri Grafičara igraju u sredu od 18 časova kao domaćini na stadionu „Rajko Mitić“ protiv Mačve, u četvrtfinalu Kupa Srbije.

„Sve svoje raspoložive snage ćemo da usmerimo ka tome da prođemo u Kupu što dalje. Uz našu igru, koncentraciju, ako momci ispune sve kao i do sada što se dogovorimo, sigurno da očekujemo i želimo tu pobedu“, naveo je Neđić.

Ulaz na stadion je slobodan, na kapiju 4 na zapadnoj tribini.

“Drago nam je što smo domaćini protiv Mačve i što ćemo da igramo na travi ‘Marakane’. To je dodatni motiv za sve naše igrače, jer sam ambijent na stadionu gde su se igrale neke od najvećih i najznačajnijih utakmica u istoriji srpskog fudbala je takva da nam daje vetar u leđa“, naveo je trener beogradske ekipe.

„Voleo bih da dođe što više ljubitelja fudbala da uživa u ovom susretu, protiv tima koji je jedan od glavnih pretendenata da uđe ove godine u Super ligu“, dodao je Neđić.

Grafičar je u prvom kolu Kupa pobedio superligaša TSC 2:0, a u narednoj rundi pobedio je Radnički iz Niša 3:0.

Mačva je pobedila Partizan 2:0, a u osmini finala je pobedila IMT 2:1.

U četvrtfinalu igraju još: Jedinstvo Ub – Zemun, Vojvodina – Trajal Kruševac i Novi Pazar – Crvena zvezda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com