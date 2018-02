Trener i kapiten KK Crvena zvezde odbacili navode o fizičkom sukobu

Trener košarkaša Crvene zvezde Dušan Alimpijević i kapiten Branko Lazić negirali su danas da su se fizički sukobili na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

Alimpijević je na konferenciji za novinare u hali „Aleksandar Nikolić“ rekao da je sve što se pojavilo u medijima „razočaravajuće“, i da mu je žao što je morao da odgovara na „budalaštine i neistine“.

„Nikad nisam izbegavao pitanja koja mi se nekada možda i ne svidjaju, uvek sam se trudio da budem pošten sa novinarima. Ovo što se dogodilo pokazuje da sam možda pogrešio, pa u nedelju u 13 časova u vreme ručka na dan odmora treba da odgovaram na takve budalaštine i neistine. Ovo je jedini način na koji možemo da zaustavimo ovu priču, ali ovo je za mene poražavajuće“, rekao je Alimpijević.

Crvena zvezda je organizovala konferenciju za medije povodom napisa pojedinih medija da je posle četvrtfinalne utakmice Kupa Radivoja Koraća došlo do fizičkog sukoba trenera i kapitena, i da su se „igrači pobunili protiv trenera“, a da ih predvodi iskusni Pero Antić. Objavljena je Alimpijevićeva fotografija s navodnim podlivima.

Alimpijević je naveo da razume „dozu senzacionalizma koja diže tiraž“, ali da postoji razlika izmedju sportista i estrade.

„Tu postoji podvučena linija, takva jedna glupost ne bi bila moguća u Crvenoj Zvezdi. I Lazić i ja smo dovoljno moralne osobe, jedan od nas ne bi ni bio više u klubu. Ovo je više nego smešno i poraz što o ovome uopšte pričamo. Žao mi je što se ne priča o pobedama Zvezde u Evroligi ove sezone, ni da smo prvi u ABA ligi, već o ovakvim stvarima. Ne postoji loš odnos u timu. Da li postoji neslaganje – pa naravno, a da li je blizu nečega što se piše – pa naravno da nije“, dodao je on.

Trener crveno-belih rekao je da je samo medijima čudan odnos u godinama izmedju njega i pojedinih igrača.

„Piše se da Pera (Antić) drži tim, da ne mogu da ga ukrotim. Šta da mu radim, da mu lomim stopalo? Već je dao više, čovek sa karijerom, tri Evrolige, istorijom NBA lige, sada bi trebalo da mu razvalimo stopalo da bi ispao disciplinovan. Šta Lazić radi drugačije nego do sada pa da pomislite da imamo problem?“, naveo je on.

Alimpijević je rekao da je sportski čestitao Partizanu pobedu u finalu Kupa i da „nije tražio alibi“ u bilo kome, osim u ekipi i sebi.

„I novine iz toga izvuku takav kontekst. Drago mi je što se ovo desilo jer ćemo se sada probuditi, jer vidimo kakav je ovo rat i nema ničeg čistog i čestitog. Ja imam temperaturu 38, a oni meni nalaze podlive od udarca…“ dodao je Alimpijević.

Košarkaš Pero Antić rekao je da se izvinio klubu zbog cigareta i priče o alkoholu, „da je dao žuti karton Alimpijeviću“ i da je ovo „sve smešno“.

„Svi me znaju, moju karijeru i nije moj stil da dam žuti karton treneru. To je apsurd težak. Radimo odlično imamo dobru hemiju i posle Kupa je neko probao da rasturi hemiju. Nastavljamo da radimo, poštujemo trenera, on je glavni i radimo šta nam kaže, bez obzira na razliku u godinama“, naveo je on.

Kapiten Zvezde Branko Lazić je negirao da je bilo incidenta i rekao je da je „glupost“ što mora da se troši vreme na ovakve stvari.

„Ne znam odakle toj osobi informacija, želeli bismo da saznamo ko je to, da dodje i kaže odakle mu to. Trener i ja smo izašli na konferenciju posle Borca i ne sećam se da je imao neki podliv, bio je i dva dana posle na konferenciji posle FMP i nije ni tada imao podliv. Nastavićemo tamo gde smo stali posle Kupa, da treniramo i da se bavimo svojim poslom“, rekao je Lazić i dodao da je to poslednje obraćanje na tu temu.

„Internet i mediji su danas dostupni svoj deci, a deca koja počinju da treniraju, kojima smo mi uzori čitaju ovakve stvari o nama. Šta će da pomisle o nama? Stvarno nije u redu“, dodao je Lazić.

Predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović je rekao da je sukob izmišljen, da su to „standardni udari na klub“ i da je „prevršilo svaku meru jer ugrožava funkcionisanje kluba“.

(Beta)