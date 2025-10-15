Trener Jurica Golemac produžio ugovor sa Dubaijem do 2028. godine

Trener košarkaša Dubaija Jurica Golemac produžio je ugovor do 2028. godine, saopštio je danas taj klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Slovenački trener preuzeo je Dubai prošle godine i u debitantskoj sezoni predvodio ga je do polufinala ABA lige. U regularnom delu tog takmičenja ostvario je 25 pobeda i pretrpeo pet poraza.

„Veoma sam zahvalan klubu na poverenju koje mi je ukazao. Motivisan sam da zajedno rastem sa košarkaškim klubom Dubai. Ove gradimo nešto posebno, ekipu koja se takmiči na najvišem nivou i koja svakodnevno naše navijače čini ponosnim“, rekao je Golemac, navodi se u saopštenju Dubaija.

Dubai je sa dve pobede, protiv Splita i Borca, počeo novu sezonu ABA lige, a u novoj sezoni Evrolige ima dve pobede i dva poraza.

„Odluka je doneta pre nekoliko nedelja, a danas je objavljujemo. Želimo da Jurica nastavi da predvodi ovaj projekat. On je idealna osoba za našu dugoročnu viziju, ambiciozan, profesionalan i duboko posvećen našoj filozofiji. Naš cilj je da napredujemo sve godine, a sa Juricom znamo da je projekat u pravim rukama“, rekao je generalni menadžer kluba Dejan Kamenjašević.

(Beta)

