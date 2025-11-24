Trener košarkaša Olimpije iz Milana Etore Mesina podneo ostavku

Trener košarkaša Olimpije iz Milana Etore Mesina podneo je danas ostavku na tu funkciju.

„Ova odluka je doneta u dogovoru sa predsednikom Leom Del’Orkom, čime je predviđen prelazak na Pepea Poetu, koji preuzima poziciju glavnog trenera. Etore Mesina će nastaviti da bude deo organizacije na svojoj poziciji u menadžmentu, obezbeđujući kontinuitet i stručnost unutar kluba zahvaljujući iskustvu koje je stekao tokom godina“, piše u saopštenju Olimpije.

Mesina je ekipu Olimpije preuzeo 2019. godine. Uspeo je da je predvodi do tri titule u italijanskom prvenstvu, dve u nacionalnom kupu i tri u Superkupu Italije.

U sezoni 2020/21 je ekipu iz Milana odveo i na Fajnal-for Evrolige, na kom je izgubila u polufinalu od Barselone i potom zauzela treće mesto.

Olimpija nije uspela da se plasira u doigravanje Evrolige ni u jednoj od prethodne tri sezone, dok u ovoj sezoni zauzima 11. mesto na tabeli tog međunarodnog klupskog takmičenja sa skorom 6/6.

„Želeo bih da izrazim iskrenu zahvalnost Etoreu Mesini za uspehe koje smo zajedno postigli, od osvojenih italijanskih prvenstava, preko italijanskih kupova i superkupova, kao i plasmana na završnu fazu Evrolige 2021. godine. Sa istim uverenjem, želim sve najbolje Pepeu Poeti, uveren da će voditi tim sa strašću i odlučnošću“, naveo je predsednik Olimpije Leo Del’Orko.

Mesina je pre dolaska u Olimpiju osvojio četiri titule prvaka Evrolige – dve sa Virtusom (1998. i 2001. godine) i dve sa CSKA Moskvom (2006. i 2008. godine).

Vodio je i ekipe Treviza i Real Madrida, bio je selektor reprezentacije Italije, sa kojom je osvojio srebro na Evropskom prvenstvu 1997. godine, a u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) je bio pomoćni trener Los Anđeles Lejkersa i San Antonija.

