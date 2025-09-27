Trener Kristal Palasa Glasner: Sjajno je pobediti šampiona

Trener fudbalera Kristal Palasa Oliver Glasner rekao je da je zadovoljan igrom njegove ekipe pre svega u prvom poluvremenu večerašnje utakmice protiv Liverpula i da je sjajno pobediti aktuelnog šampiona Premijer lige.

„Mislim da je prvo poluvreme bilo najbolje poluvreme otkako sam došao. Kada igrate protiv šampiona uvek znate da možete da se povučete, a oni da postignu golove u završnici. U drugom poluvremenu je bio ogroman pritisak i imali smo sreće u jednoj ili dve situacije. Posle primljenog gola ostali smo uzdignute glave i preokrenuli situaciju. Zbog toga sam zaista ponosan na grupu. Ovo je bio pravi timski rad“, rekao je Glasner za Skaj.

Fudbaleri Kristal Palasa pobedili su na svom terenu u Londonu aktuelnog šampiona Liverpul 2:1 i ostali jedina neporažena ekipa u Premijer ligi sa tri pobede i tri remija.

Kristal Palas je poveo golom koji je Ismaila Sar postigao u devetom minutu, a Liverpul je izjednačio u 87. minutu golom Federika Kijeze.

Londonska ekipa pobedila je golom Edija Nketije u petom minutu nadoknade vremena.

Ekipa je napravila niz od 18 utakmica bez poraza, osam pobeda i 10 remija, i izjednačila klupski rekord koji je napravljen od februara do avgusta 1969. godine.

„Zaslužili smo pobedu. Pričamo o našoj ličnosti, uvek idemo na pobedu. Svi koji su bliski klubu su nagrađeni. Igrači su pokazali mnogo samopouzdanja. Imali smo mnogo utrčavanja, kvalitetna dodavanja, ulaske u šesnaesterac, bilo je odlučno. Analiziraćemo utakmicu i iskoristićemu svu ovu pozitivu. Morate da uživate u ovakvim trenucima, inače morate da se zapitate zašto to radite“, naveo je Glasner.

On je rekao da se ekipa neće zanositi početnim rezultatima.

„Još smo u septembru. Crpimo ovu pozitivu i emocije, to nam pomaže da se brže oporavimo i radimo. Ima mnogo pozitivnih stvari koje možemo pokazati igračima, posebno iz prvog poluvremena. Ima stvari u kojima još možemo da napredujemo. Sjajno je pobediti, sjajno je pobediti šampiona“, naveo je trener Kristal Palasa.

