Trener Lacija Sari: Rimski derbi u vreme ručka po vrućini poraz fudbala

Trener Lacija Mauricio Sari rekao je danas da je igranje derbija Rima protiv Rome po vrućini u vreme ručka, kako bi se smanjile šanse za izbijanje nereda navijača, poraz fudbala.

Rimski derbi Lacija i Rome igra se u nedelju od 12.30 na Olimpiku iz, kako su nadležni naveli, bezbednosnih razloga, nakon što su 24 policajca povređena uoči prošlog derbija u aprilu, koji se igrao u večernjem terminu.

U vreme utakmice temperatura bi mogla da dostigne 30 stepeni Celzijusa.

„To je poraz fudbala, pošto u to vreme, uz ovu vrućinu… uticaće na tempo utakmice. To je takođe poraz nadležnih, pošto to znači da nisu mogli da garantuju javni red u drugo vreme“, rekao je Sari.

Poslednjih sezona rimski derbi je neka vrsta okupljanja najvatrenijih evropskih navijačkih grupa i očekuje se da će neke od njih doći u nedelju u Rim.

Navijači Atletiko Madrida, Panatinaikosa i Dinama iz Zagreba su prijatelji sa navijačima Rome, a pristalice Vest Hema, Visle iz Krakova, Levskog iz Sofije i Lokomotive Lajpcig su u prijateljskim odnosima sa navijačima Lacija.

Poslednih godina bilo je nereda u derbijima, za koji su angažovane hiljade policajaca.

Utakmica iz 2004. godine je bila prekinuta posle lažne glasine da je policija ubila dečaka van stadiona.

Pre derbija prošle sezone jedan automobil je zapaljen ispred stadiona.

„Vrućina će biti ista i za nas i za Romu, a mi i dalje moramo da damo sve što možemo. Ako postoji utakmica za koju vredi umreti na terenu, to je derbi“, rekao je Sari.

Sari se ove sezone vratio u Lacio, nakon što je bio trener od 2021. do 2024. godine. U prvom mandatu predvodio je ekipu do četiri pobede u šest derbija, uz remi i poraz.

„Sećam se samo one utakmice koju smo izgubili“, rekao je Sari, misleći na poraz 0:3 u martu 2022. godine.

„Duboka tuga koju smo osećali danima posle te utakmice bila je težak teret. To je ono što sam pokušao da objasnim igračima ove nedelje. Moraju da daju sve od sebe, pošto je ovo utakmica koju igrate za navijače i ne smemo da dozvolimo sebi da ih razočaramo“, naveo je Sari.

Predstojeći duel biće 22. utakmica trenera Sarija i Đan Pjera Gasperinija, koji je na klupi Rome zamenio Klaudija Ranijerija.

„Mauricio i ja se susrećemo još od 2003. godine u Seriji C. Zaslužili smo to i zaslužujemo ovaj derbi Rima“, rekao je Gasperini.

Lacio je u prva tri kola osvojio tri boda, a Roma je osvojila šest.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com