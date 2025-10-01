Trener Liverpula Slot: Alison propušta utakmicu protiv Čelsija

Trener fudbalera Liverpula Arne Slot izjavio je da će golman njegove ekipe Alison Beker, zbog povrede koju je zadobio na utakmici protiv Galatasaraja, propustiti predstojeći meč Premijer lige protiv Čelsija.

„Kada je trčao nazad, osetio je nešto. Ne mogu vam tačno reći jer nisam fizioterapeut, ali obično kada igrač, kada trči nazad, oseti nešto, padne na pod i ne vrati se na teren, to nije dobro. Ako je moj igrač na podu, devet od 10 puta se plašim najgoreg, a pod najgorim mislim da ne može da nastavi. To se desilo sa Alisonom. Naravno da neće moći da igra u subotu. To je 99,9 odsto sigurno, već sam rekao 100 odsto, ali hajde da bude 99,9 odsto, mada mislim da je 100 odsto“, naveo je Slot na konferenciji za novinare u utorak nakon poraza od Galatasaraja, a preneo sajt kluba.

Liverpul će u subotu od 18.30 na gostujućem terenu u Londonu igrati protiv Čelsija, u utakmici sedmog kola Premijer lige.

Alison je izašao iz igre u 56. minutu utakmice protiv Galatasaraja, u kojoj je njegova ekipa izgubila 0:1, a i dalje nije utvrđeno koliko je njegova povreda ozbiljna.

Alisona je na meču protiv turskog kluba zamenio gruzijski golman Georgi Mamardašvili.

Slot je rekao i da je Ugo Ekitike sam tražio da izađe iz igre na utakmici protiv Galatasaraja, zbog bola kog je osećao u tom trenutku.

„Osetio je nešto kada je morao da dođe do lopte. Mislim da je u tom trenutku, i sa druge strane, neko bio na terenu, pa je sudija dunuo u pištaljku i nisam ni pomislio da imamo povredu, ali Ugo je nešto osetio. Posle utakmice, to je uvek teško sa ovim trenucima kada igrači osećaju da nije tako loše, ali drugačije je kada samo hodate, nego kada trčite ili morate da šutirate na gol. Rekao je da ne može da nastavi, pa smo morali da ga izvedemo. Videćemo kako će biti za vikend“, rekao je Slot.

Liverpul je izgubio na svoja poslednja dva meča – protiv Galatasaraja (0:1) i Kristal Palasa (1:2), dok i dalje zauzima prvo mesto na tabeli Premijer lige.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com