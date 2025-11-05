Trener Nikola Simović napustio veslački klub Partizan

Trener zadužen za juniore Nikola Simović napustio je veslački klub Partizan, nakon što je to učinio i prvi trener Nikola Stojić.

Posle ostavke prvog trenera Nikole Stojića u utorak, kormilo napušta i trener Nikola Simović, prvi Stojićev saradnik zadužen za juniorski pogon, navodi se u današnjem saopštenju veslačkog kluba Partizan koji je istupio iz Jugoslovenskog sportskog društva Partizan (JSDP).

„Nakon neslaganja u mišljenima i viziji čelnika privremene uprave doneo je odluku da i on napusti klub“, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, ova dešavanja zabrinula su roditelje koji su tražili hitan sastanak sa članovima uprave, kako bi dobili odgovore o stanju u klubu. Posle razgovora sa zakonskim zastupnikom veslačkog kluba Partizan Marka Marjanovića, ceo juniorski pogon je napustio klub, piše u saopštenju.

„Otkako je postavljena pre dva meseca, privremena uprava je uspela da razmontira veslački klub u paramparčad. Posle deljenja otkaza i pretnjama zaposlenima, stigli su na red veslači i veslačice – neprocenjivo bogatstvo koje klub poseduje. Višedecenijski rad i istorija jednog kluba nestala je za samo dva meseca. Ostaje pitanje zašto se Upravni odbor JSDP odlučio na povlačenje ovakvo katastrofalnog poteza“, navodi se u saopštenju veslačkog kluba Partizan koji je istupio iz JSDP.

(Beta)

