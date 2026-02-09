Trener Njukasla: Nikada ne stavljam sebe ispred kluba

Trener fudbalera Njukasla Edi Hau rekao je danas da će podneti ostavku ako bude mislio da nije prava osoba za taj posao.

Njukasl je u subotu izgubio od Brentforda 2:3 u Premijer ligi, navijači su zviždali ekipi, a Hau je tada rekao da u „ovom trenutku svoj posao ne radi dovoljno dobro“.

On na današnjoj konferenciji za novinare, uoči utakmice protiv Totenhema, rekao da „ne sumnja da je pravi čovek za taj posao“.

„Zbog toga sedim ovde. Da sumnjam, ne bih bio ovde, pošto je klub najvažnija stvar. Nikada ne stavljam sebe ispred kluba. Ako ne budem mislio da sam pravi čovek da vodim ekipu napred i da ne mogu da pružim igračima ono što im treba, onda ću se skloniti i pustiti nekog drugog da to radi“, rekao je Hau, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Njukasl je pobedio samo jednom u poslednjih osam utakmica u svim takmičenjima, a trener ima podršku uprave.

Otkako je preuzeo ekipu 2021. godine, imao je velikog uticaja, prošle godine osvojio je sa Liga kup pobedom protiv Liverpula, a crno-bele je u dva navrata odveo u Ligu šampiona.

Ekipa će igrati u plej-ofu za osminu finala Lige šampiona, a u subotu igra u četvrtom kolu FA kupa protiv Aston Vile.

Hau je priznao da prolazi kroz jedan od najtežih perioda na klupi crno-belih i da se oslanja na prethodna teška iskustva kako bi preokrenuo stvari.

„Ta iskustva kroz koja sam prošao bezbroj puta, korisna su u ovom trenutku. Kolektivni duh je ono što tražimo. Tražimo kolektivnu borbu svih igrača i ako imate tu rešenost unutar grupe, možete ponovo da uradite neverovatne stvari, tako da se stvari vrlo brzo mogu preokrenuti“, rekao je Hau.

Njukasl igra u utorak od 20.30 protiv Totenhema, utakmicu 26. kola Premijer lige, u kojoj zauzima 12. mesto na tabeli sa 33 boda.

Totenhem ima četiri boda manje na 15. mestu.

(Beta)

