Trener Notingem Foresta zabrinut uoči početka nove sezone

Trener fudbalera Notingem Foresta Nuno Espirito Santo rekao je da ima veliki problem sa ekipom uoči početka nove sezone u Premijer ligi i da je ona daleko od onoga gde bi u ovom trenutku trebalo da bude.

Klub je u letnjem prelaznom roku prodao važnog igrača Antonija Elangu u Njukasl, a doveo je Dana Ndojea, Igora Žezusa i Žaira Kunju. Uprava radi na dovođenju još nekih igrača, među kojima Džejmsa Mekatija i Daglasa Luisa.

U pripremnim utakmicama ekipa je postigla samo jedan gol u sedam utakmica, a Nuno je za Skaj rekao da se nisu ostvarili planovi koje je klub imao ovog leta.

„Mi smo vrlo daleko, vrlo, vrlo daleko od onoga gde bi trebalo da budemo. Veoma smo daleko u pogledu priprema, u pogledu planiranja i u pogledu ekipe. Svi smo veoam zabrinuti jer za dva ili tri dana igramo u Premijer ligi, najzahtevnijem takmičenju na svetu. A mi smo vrlo daleko. Vrlo, vrlo daleko“, naveo je on.

„Planovi koje smo imali nisu se ostvarli. Pripreme u vezi ekipe nisu bile idealne. Nismo imali priliku da stvorimo vezu i mislim da je to najvažnije. Zato što ne znamo koji tim imamo. Imamo igrače koji ovde rade i ne znaju da li će otići na pozajmicu. Imamo veliki problem“, dodao je Nuno.

Ekipa nije znala u kom evropskom takmičenju će igrati, trebalo je u Ligi konferencija, ali će zbog pomeranja Kristal Palasa u to takmičenje, ove sezone Forest igrati u Ligi Evropa.

Nuno je rekao da klub ne bi trebalo to da koristi kao izgovor.

„Ako igrate u Evropi, Ligi Evropa ili Ligi konferencija, znate da vas čeka novi izazov. U smislu pripreme, ništa se nije promenilo. Izgubili smo veoma dobru priliku da bolje uradimo stvari. Sada imamo dve nedelje do toga i posle te dve nedelje ćemo proceniti situaciju. Ali ono što smo izgubili je šansa da bolje obavimo stvari. I neće se vratiti“, dodao je on.

Takmičenje u novoj sezoni u Premijer ligi Notingem Forest počinje u nedelju na svom terenu protiv Brentforda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com