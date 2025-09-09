Trener Nuno dobio otkaz u Notingem Forestu

Engleski fudbalski klub Notingem Forest otpustio je danas trenera Nuna Espirita Santa.

Portugalski 51-godišnji trener, koji je u junu potpisao novi trogodišnji ugovor nakon što je predvodio ekipu do Lige Evropa, rekao je prošlog meseca da njegov odnos sa suvlasnikom kluba Evangelosom Marinakisem nije isti, da nije toliko dobar kao prošle sezone.

On je to rekao posle kritika koje je uputio čelnicima kluba zbog posla u prelaznom roku, kada je naveo da je ekipa „neuravnotežena“ i da je „vrlo, vrlo daleko od spremne“ za novu sezonu.

U saopštenju objavljenom posle ponoći, Forest je saopštio da je trener otpušten.

„Fudbalski klub Notingem Forest potvrđuje da je nakon nedavnih okolnosti, Nuno Espirito Santo danas razrešen dužnosti glavnog trenera. Klub zahvaljuje Nunu na njegovom doprinosu veoma uspešne ere na Siti Graundu, posebno u sezoni 2024/2025, koja će sa ljubavlju biti zauvek upamćena u istoriji kluba. Kao neko ko je imao ključnu ulogu u našem uspehu prošle sezone, on će zauvek imati posebno mesto u našem putovanju“, navodi se u saopštenju.

Kako je preneo Skaj, klub nije pripremio zamenu, ali se na tome ubrzano radi. Među kandidatima su trener Kristal Palasa Oliver Glasner, Andoni Iraola iz Bornmuta, selektor SAD Maurisio Poketino i Marko Silva iz Fulama.

Bi-Bi-Si (BBC) je preneo da je kandidat i Ange Postekoglu, koji je u junu dobio otkaz u Totenhemu.

Santo je otpušten posle 21 meseca i tri utakmice u novoj sezoni. On je sa ekipom prošle sezone zauzeo sedmo mesto u Premijer ligi, što je bio najbolji rezultat kluba od sezone 1994/1995 i prvi put posle 30 godina obezbedio je plasman u evropsko takmičenje.

(Beta)

