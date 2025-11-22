Trener Partizana Obradović traži ozbiljnu igru protiv Studentskog centra

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da će ekipa usred teškog rasporeda takmičenja pokušati da odigra što ozbiljnije predstojeću utakmicu protiv Studentskog centra u ABA ligi.

„Danas smo obavili trening koji je bio usmeren na prolazak kroz ključne stvari za igru protiv Studentskog centra. U ovom ritmu utakmica neće biti lako, ali ćemo pokušati da odigramo što jače i što ozbiljnije možemo, bez obzira na to što nas odmah posle toga čeka duel protiv još jedne fantastične ekipe Panatinaikosa“, rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Partizana igraju u nedelju od 20 časova protiv Studentskog centra, utakmicu osmog kola ABA lige.

Košarkaš Partizana Sterling Braun rekao je da ekipa mora da bude agresivna i da poboljša određene stvari u igri.

„Jutros smo imali trening i pripremali ključne stvari za sutrašnju utakmicu. Ono što je važno jeste da moramo da budemo agresivni i da određene taktičke stvari poboljšamo u svojoj igri. Potrebno je i da se odmorimo i da učimo iz prethodne utakmice“, naveo je on.

Ulaz u Beogradsku arenu biće besplatan za sve vlasnike ulaznica jučerašnjeg duela protiv Fenerbahčea, za porodice koje na utakmicu dođu sa decom mlađom od 18 godina, kao i za sve navijače koji dođu u majici „S kolena na koleno“.

(Beta)

