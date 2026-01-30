Trener Partizana Stojaković: Ekipa je bolja nego što je bila u jesenjem delu prvenstva

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković rekao je danas da veruje da je njegova ekipa individualno i timski bolja uoči početka prolećnog dela sezone nego što je bila u jesenjem delu Super lige i da će pojačanja Saša Zdjelar i Stefan Mitrović igrati u „večitom“ derbiju.

„Mislim da smo kao tim i grupa zaista povezaniji i bolji. Porasli smo i postali svesnijih nekih stvari, da su nama svaki trening, svaka vežba jako važni, da ne pričamo o utakmici. Iz tog ugla sam siguran da smo bolji. Imali smo vremena da radimo individualno i grupno i odgovor se nameće. Verujem da smo bolji individulano, grupno i timski“, rekao je Stojaković na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Prolećni deo Super lige Srbije počinje za vikend, a Partizan ulazi kao lider prvenstva sa 46 bodova, bodom više od Crvene zvezde.

Stojaković je rekao da za sutrašnju utakmicu protiv Radničkog iz Niša, u Beogradu od 15 časova, može da računa na sve igrače, osim na ranije povređene i da će danas prvi put sa ekipom trenirati pojačanja Saša Zdjelar i Stefan Mitrović.

„Zdjelar zna šta znači svlačionica Partizana. Mitrović je bivši reprezentativac i prošao je mnoge timove u Evropi. To su kockice koje su nedostajale da mozaik bude kakav želimo. Meni će da bude olakšan posao jer će neko da uradi taj prljavi posao, a ja ću da se bavim fudbalom. Srećan sam što ću deliti svlačionicu sa tim ljudima, zato što su pravi momci i još bolji fudbaleri“, naveo je.

Na pitanje da li bi njih dvojica igrati protiv Zvezde 21. februara, Stojaković je rekao da će se to dogoditi.

„U dogovoru sa njima i stručnim štabom videćemo šta je realno. Dovoljno su iskusni da iznesu neke stvari na pravi način“, dodao je on.

Crno-beli su najveći deo priprema obavili u Antaliji, gde su odigrali tri od pet planiranih pripremnih utakmica, a Stojaković je rekao da zbog toga nije zabrinut.

„U današnjem sportu ljudi imaju program za vreme pauze, retko se dešava da neko nije spreman, praktično spremni dolaze na pripreme. Sve se dešava sa razlogom, tako su se i te odložene desile sa razlgoom. Trenirali smo, radili i nadomestili to, ne razmišljam u tom pravcu da nešto nedostaje, uvek gledam sa pozitivne strane. Profesionalni sportisti ne treba ni da izlaze iz forme, mi smo najbolji što možemo da budemo u ovom trenutku kao tim“, naveo je on.

„Ova grupa ima veliki prostor da individualno napreduje. Partizan na tome radi i ima proizvod koji može da unapredi i plasira na tržište kroz tim. Tim je nešto najvažnije što nas vodi do cilja“, dodao je trener crno-belih.

Na pitanje da li će klub dovesti još nekog igrača, Stojaković je rekao da će se to dogoditi ukoliko se za to ukaže prilika, a da klub kroz trening i utakmice pokušav ada unapredi mlade igrače da odgovore na zahteve takmičenja.

„Ovo je ono najbolje što Partizan ima u ovom trenutku i sa time izlazimo na megdan svakom protivniku“, naveo je on.

Na pitanje o Gajasu Zahidu, Stojaković je rekao da on ima ugovor sa klubom i da treba da se ponaša u skladu sa tim.

„Ja sam trener koji bira igrače. Partizan želi mlade snage i ako je naša procena da neko ko je dovoljno iskusan ne može da doprinese, to je to. Zašto se postavlja to pitanje za njega, a ne za neke druge igrače“, rekao je Stojaković.

Govoreći o mladom Dušanu Jovanoviću, trener je rekao da se radi o sjajnom, mladom i talentovanom igraču, koji je u svim školama bio najbolji u svojoj generaciji.

„Partizan ne sme da propusti šansu kod takvog igrača. Sve zavisi od njega i načina na koji će popraviti stvari koje nisu sjajne i razvijati stvari koje su dobre“, rekao je.

Crno-beli su ove zime doveli i nemačkog napadača Sebastijana Poltera.

„Sjajan momak, jako stabilan profesionalac. Mnogo toga je prošao i doneće mnogo ovom timu, pre svega odnosom prema treningu, gde vide kako treba da se ponaša profesionalac. Veoma je značajan za nas, siguran sam da će u više navrata obradovati navijače“, ocenio je trener.

Na pitanje o mogućim odlascima Nikole Simića i Milana Roganovića, Stojaković je rekao da ne razmišlja mnogo unapred „zbog sopstvenog mira“ i da će rešavati stvari kada se budu dogodile.

(Beta)

