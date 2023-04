Trener Partizana zadovoljan radom ekipe uoči utakmice sa Čukaričkim

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je danas da ne očekuje laku utakmicu protiv Čukaričkog, kao i da je zadovoljan radom i atmosferom u ekipi uoči važnog duela u 30. kolu Super lige.

„Veliki je ulog, par timova konkurišu za drugo mesto, neće biti lako. Čukarički ima prednost domaćeg terena, igra odličan fudbal kao i TSC. Ali uvek obraćam pažnju na svoju ekipu. Dobro su trenirali prethodnih dana, dobra je atmosfera, videćemo kako će to sutra da izgleda. Pritisak je uvek ogroman, ali mora da se živi sa tim“, rekao je Duljaj na konferenciji za novinare u Sportskom centru Teleoptik.

Fudbaleri Partizana igraju u utorak od 18 časova na Banovom brdu protiv Čukaričkog, utakmicu 30. kola Super lige Srbije.

Partizan je četvrti na tabeli sa 57 bodova, dva manje od drugoplasiranog TSC-a i trećeplasiranog Čukaričkog. Drugo mesto na tabeli vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona sledeće sezone.

Partizan je u prošlom kolu pobedio Voždovac sa 1:0 i prekinuo niz od dva poraza, a Duljaj je rekao da je posle te pobede atmosfera u ekipi bolja.

„Vidim im po izrazima lica, igrači su malo slobodniji posle Voždovca, ali ta utakmica je prošla, sutra nas očekuje drugačija. Igrali smo dobro protiv Voždovca, bilo je mnogo šansi, a ono što me raduje je da su igrači imali pozitivan pristup, bili su organizovani i agresivni i to je ono što tražim od njih nasvakoj utakmici“, naveo je on.

Duljaj je rekao i da ne zna da li može da računa na Fusenija Dijabatea, pošto ne zna u kakvom je stanju napadač, nakon što se kasnije priključio ekipi.

„U ovom trenutku svaki igrač je potreban Partizanu, nema nikakve sujete, svako ko može da pomogne je dobrodošao. Teško je reći u kakvom je stanju, čak i kada je neko na visokom nivou a ne trenira 10 dana, teško je da se vrati u formu u kojoj je bio pre toga. Neki put možete da odigrate utakmicu na svežinu, teško je pogađati šta bi bilo najbolje. Ne znam da li je motivisan, treba videti na treningu, danas ćemo videti kako će da izgleda“, naveo je.

Portparol kluba Biljana Obradović rekla je da disciplinska komisija radi na slučaju u vezi sa kasnim dolaskom Dijabatea i da će javnost biti obaveštena kada se slučaj reši.

Govoreći o Čukaričkom, Duljaj je rekao da je to dobro organizovana ekipa sastavljena od kvalitetnih, perspektivnih igrača i trenera i da nisu slučajno na trenutnoj poziciji na tabeli.

On je dodao da se ekipa priprema kao za svaku drugu utakmicu i da mu je najvažnije da svi igrači budu zdravi posle treninga, a da je najveći motiv igrati za Partizan.

Na pitanje o golmanu Nemanji Stevanoviću koji se vratio među stative, Duljaj je rekao da se o tome dogovara sa trenerom golmana i istakao da nikome nije garantovano mesto u ekipi, pa čak ni samom treneru.

Upitan da li ima podršku kluba, Duljaj je odgovorio: „Kako da ne, imam podršku“.

„Najveća podrška mi je kada izađem na ulicu, kada me ljudi zaustavljaju i kažu: ‘Izdržite, biće ok, nema predaje’. To mi uliva dodatnu snagu da istrajem u ovome“, naveo je on.

Na dodatno pitanje da li se oseća izdano od navijača, kojih nema mnogo na tribinama, trener crno-belih odgovorio je odrično, ali i da bi bi najsrećniji kada bi stadion bio pun.

„Svako ko dođe na stadion je dobrodošao. Sneg, kiša, sunce, ljudi su došli, koliko god da je, znači. Skakao bih od sreće da li sa klupe ili sa tribina, bio bih presrećan kada bi bilo dosta navijača, sve bih dao verujte mi“, naveo je Duljaj.

Upitan da li će ekipa da kalkuliše i osvoji četvrto mesto pred plej-of, kako bi bila domaćin u derbiju sa Crvenom zvezdom, Duljaj je rekao: „Prvo sutra da obavimo naš posao pa ćemo da vidimo na kojoj poziciji ćemo biti“.

(Beta)

