Trener Radničkog 1923 Mladen Žižović umro nakon što mu je pozlilo tokom utakmice u Lučanima

Trener fudbalera Radničkog 1923 iz Kragujevca Mladen Žižović umro je nakon što mu je pozlilo tokom večerašnje utakmice u Lučanima protiv Mladosti.

Žižović se pored klupe srušio u 22. minutu, ukazana mu je lekarska pomoć i prevezen je u bolnicu.

Utakmica je posle toga nastavljena, ali je prekinuta u 41. minutu, nakon što je saopšteno da je trener preminuo.

Fudbaleri obe ekipe su se uhvatili za glavu i seli na travu od šoka kada im je javljno šta se dogodilo, videlo se u prenosu televizije Arenasport.

Žižović je rođen 27. decembra 1980. godine. Igrao je za brojne klubove u Bosni i Hercegovini, a trenerskom karijerom počeo je da se bavi 2017. godine u Radniku iz Bijeljine. Trenirao je još Zrinjski, Slobodu iz Tuzle, saudijski Al Kolod, makedonski Škupi i Borac iz Banjaluke.

(Beta)

