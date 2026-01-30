Trener Radničkog iz Niša Lemonis pred meč protiv Partizana: Sutra nas čeka naporan posao

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Takis Lemonis izjavio je danas da će za pobedu u predstojećoj utakmici Super lige Srbije protiv Partizana biti potrebna veoma dobra igra njegove ekipe i dodao da očekuje da će taj duel biti veoma zahtevan.

„U svaku utakmicu ulazimo sa nekim očekivanjem. Ne možemo gledati 17 utakmica unapred, moramo gledati samo svaku narednu koja dolazi. Dakle, ovo je utakmica koja nam donosi tri boda kao i sve ostale. Ako to želimo, moramo se boriti i igrati veoma dobro jer igramo protiv lidera prvenstva, koji je veoma dobar tim. Znamo da nas sutra u Beogradu čeka težak i naporan posao“, naveo je Lemonis, a preneo sajt kluba.

Radnički iz Niša će sutra od 15 časova na gostujućem terenu u Beogradu igrati protiv Partizana, u utakmici 21. kola Super lige Srbije i svom prvom zvaničnom meču nakon zimske pauze.

Niški klub zauzima 14. mesto na tabeli Super lige Srbije sa 19 bodova, dok je Partizan prvi sa 46 bodova, jednim više od drugoplasirane Crvene zvezde.

„Pre svega, ovo je mlad tim, tim pun entuzijazma. Naravno da očekujemo pritisak tokom utakmice i to je nešto na čemu radimo ovde na treninzima, kako da se nosimo s tim. Svi timovi, svuda, imaju slabe tačke i imaju dobre tačke. Na sve te tačke smo ukazali igračima, kao i na to kako možemo biti bolji u igri i pokušati da pobedimo, jer kao što sam rekao, nemamo mnogo vremena, a potrebni su nam bodovi“, dodao je Lemonis.

Kapiten Radničkog Radomir Milosavljević rekao je da smatra da njegova ekipa može da ostvari pozitivan rezultat u meču protiv Partizana.

„Mogu samo da kažem da smo se dobro pripremili i da smo dobili dobra pojačanja. Najbitnije je da nema povreda, da smo svi spremni za sutrašnju utakmicu. Jedva čekamo da odigramo prvu utakmicu i mislim da sa novim taktičkim zamislima trenera možemo da ostvarimo pozitivan rezultat“, naveo je Milosavljević.

Prvi ovosezonski duel Radničkog i Partizana odigran je 24. avgusta prošle godine u Nišu i završen je remijem 2:2.

(Beta)

