Trener Radničkog iz Niša Sivić: Konačno smo pobedili u gostima u Super ligi

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Tomislav Sivić rekao je da je srećan što je njegova ekipa danas konačno uspela da ostvari pobedu na gostujućem terenu u Super ligi Srbije, nakon što je pobedila OFK Beograd u 14. kolu.

„Konačno smo uspeli da pobedimo u gostima. Srećan sam zbog toga. Sve čestitke mojim momcima koji su bili sjajni danas. Kada je bilo najteže bili su najbolji. Srećan sam i ponosan zbog toga. Moramo da kažemo da smo drugi put bili kompletni od početka prvenstva. Verovao sam u ove momke, uvek sam govorio da imaju kvalitet i danas su oni to potvrdili“, rekao je Sivić, saopštio je Radnički.

Radnički je u Zaječaru pobedio OFK Beograd 1:0, autogolom koji je Uroš Stojanović postigao u 31. minutu.

Fudbaler Radničkog Nikola Srećković rekao je da je ekipa ovo dugo čekala i da je zaslužila pobedu, koja će joj doneti samopouzdanje.

„Odigrali smo takmičarsku utakmicu dali maksimum. Prvo poluvreme izvanredno sa naše strane. U drugom je OFK Beograd preuzeo inicijativu, ali smo mi znalački stali iza lopte i odbranili se. Najvažnije je da smo osvojili tri boda, ova pobeda nam mnogo znači za samopouzdanje i ako nastavimo ovako, biće sve kako treba. Nadam se da ćemo nastaviti sa dobrim igrama i igrati sa sve više samopouzdanja“, naveo je Srećković.

Njegov saigrač Radivoj Bosić rekao je da je večerašnja utakmica putokaz kako bi ekipa trebalo da igra u nastavku sezone.

„Teška utakmica iza nas. Posle Zvezde smo podigli nivo igre i ritam trčanja. Karakter je proradio u nama da pobedimo konačno na strani. Ova utakmica je putokaz kako treba da igramo u nastavku sezone. Svaki igrač je dao poslednji atom snage i zaslužili smo ovo“, ocenio je Bosić.

