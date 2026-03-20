Trener Radničkog Lemonis: Svi vole da igraju protiv Zvezde

Trener Radničkog iz Niša Takis Lemonis rekao je danas da svi vole da igraju protiv velikih ekipa poput Crvene zvezde i da će njegovi fudbaleri igrati bez pritiska i stresa u Beogradu, iako su im potrebni bodovi.

„Ovo je najteža utakmica koju možemo imati u ligi, ali istovremeno nije teško pripremiti igrače za nju. Svi igrači vole da igraju protiv Zvezde ili drugih velikih timova. Sa moje strane, nije teško pripremiti ih mentalno. Teže je pripremiti se za njihov stil igre. Osećam se dobro u vezi sa svojim timom. Idemo tamo, bez velikog pritiska, koji smo osećali u prošlim utakmicama“, rekao je Lemonis, saopštio je Radnički.

Fudbaleri Radničkog igraju u subotu od 16 časova u Beogradu protiv Crvene zvezde, utakmicu 28. kola Super lige Srbije.

„Naravno, potrebni su nam bodovi, ali nije tako stresno. Za svaku utakmicu analiziramo protivnika i pokušavamo da pronađemo šta možemo bolje da bismo ostvarili rezultat. Tako smo radili cele nedelje. Znam da će moji igrači izaći da se bore, to moramo da uradimo. Očekujem dobru reakciju tima nakon prethodnog poraza. Ovakve utakmice mogu doneti nešto dobro“, naveo je Lemonis.

Fudbaler Radničkog Ranko Jokić rekao je da ekipa ide u Beograd da se nadigrava sa Crvenom zvezdom.

„Crvena zvezda je najkvalitetniji tim u našoj ligi i lider prvenstva. Idemo spremni, spremali smo se cele nedelje. Iz ove utakmice nemamo šta da izgubimo, možemo samo da dobijemo, da se nadigravamo sa njima i nadam se pozitivnom rezultatu“, naveo je on.

„Sigurno da je veliki motiv igrati protiv njih. Oni su igrali u Evropi, idemo da vidimo kako je igrati protiv najbolje ekipe u ligi i evropskog tima. Možemo izvući mnogo toga pozitivnog“, dodao je Jokić.

Posle 27 kola Radnički je deveti na tabeli sa 33 boda, a Zvezda je prva sa 66 bodova.

(Beta)

