Trener Radničkog Sivić pred Partizan: Moramo da pokažemo da smo najbolji kad je najteže

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Tomislav Sivić izjavio je danas da je Partizan „apsolutni favorit“ u predstojećoj utakmici Super lige Srbije, ali da njegova ekipa želi da dobrom partijom u tom duelu izađe iz niza loših rezultata.

„Dolazi nam ekipa koja u ovom momentu možda igra i najbolji fudbal kod nas. Mnogo dobro nameštena ekipa koja je u dobrom momentu. Imamo mnogo ozbiljan zadatak. Moramo da se podignemo iz ovog teškog momenta i još težeg rasporeda. Sve su ovo dobri igrači, kao i što sam rekao kada sam i došao. Radnički ima kvalitet. Jednostavno moramo da napravimo tim koji će moći da odigra i protiv ovako jakog Partizana, koji je apsolutno favorit, tu nema šta da se krije. Međutim, mi igramo kod kuće i moramo da pokažemo da smo najbolji kad je najteže“, naveo je Sivić, a preneo sajt kluba.

Radnički će u nedelju od 19.30 u Nišu dočekati Partizan, u utakmici šestog kola Super lige Srbije.

Klub iz Niša zauzima 10. mesto na tabeli sa četiri boda, dok je Partizan posle pobeda u sve četiri svoje utakmice u dosadašnjem delu državnog prvenstva drugi sa 12 bodova.

Sivić je na klupu Radničkog došao 12. avgusta, zamenivši Slavka Matića na toj poziciji.

„Mi smo u nekom lošem momentu, poraz protiv Novog Pazara je ostavio traga, onda se desila promena. U Pančevu smo do gola igrali korektno, defanzivno. Nažalost, ponovo smo primili dva pogotka u tri minuta što je nedopustivo i to je problem“, kazao je Sivić.

Fudbaler Radničkog Radivoj Bosić rekao je da njegovu ekipu očekuje teška utakmica protiv „velikog“ kluba.

„Očekuje nas sigurno jedna teška utakmica. Ne treba trošiti reči na veličinu kluba koji nam dolazi u goste. Svaka utakmica je novi motiv, donosi neku novu energiju, ali naravno protiv velikana, kao što je Partizan, nije potrebna neka dodatna motivacija. Kao što je šef rekao, oni su trenutno u naletu pozitivnih rezultata, pozitivne energije. Igraju dobar, intenzivan fudbal, tako da nas sigurno očekuje jedan težak zadatak na koji mi moramo da damo odgovor“, izjavio je napadač Radničkog.

Bosić je naveo i da je meč protiv Partizana dobra šansa za njegovu ekipu da izađe iz „rezultatske krize“.

„Ušli smo u neku rezultatsku krizu, treba da se izdignemo iz toga. Mislim da je ova utakmica dobra šansa da izađemo iz negativnog skora. Nadam se da će i naši navijači doći i ispuniti stadion, podržati nas. Znači nam kada su tu. Partizan je dobrim rezultatima vratio publiku na stadion. Nadam se da ćemo i mi uspeti u tom“, kazao je Bosić.

(Beta)

