Trener rukometaša Partizana Ćirković: Pobeda protiv Kadetena imperativ

Trener rukometaša Partizana Đorđe Ćirković rekao je danas da njegova ekipa mora da pobedi Kadeten Šafhauzen kako bi zadržala šanse za plasman u drugu fazu Lige Evropa, ali i da bi popravila utisak posle poraza u prvom kolu u grupi.

„Posle negativnog rezultata u prvom kolu, da bismo zadržali šanse za prolaz dalje, imamo imperativ pobede. Moramo da izađemo na teren sa takvim stavom i energijom, da se od prvog minuta borimo za svaku loptu kao da ona odlučuje meč“, rekao je Ćirković, preneo je sajt crno-belih.

Rukometaši Partizana igraju u utorak od 18.45 na svom terenu na Banjici protiv švajcarske ekipe Kadeten Šafhauzen, utakmicu drugog kola Grupe H u Ligi Evropa. U prvom kolu Partizan je izgubio od Neksea 22:30, a Kadeten je pobedio Ademar Leon 30:22.

„Znatno je bolji zdravstveni bilten nego pred Nekse – računamo na oba desna beka, Gabriel Ilie se vraća iz povrede i očekujemo njegov veći doprinos. Dobra vest je i to da povreda Sime Šijana možda ipak nije toliko ozbiljna kao što se u prvi mah činilo, nadamo se da će snimak u sredu potvrditi da je bila loša procena i da će oporavak trajati znatno kraće“, naveo je Ćirković.

Govoreći o predstojećem protivniku, Ćirković je rekao da Kadeten radi u ozbiljnom sistemu, gde se zna tačno ko šta radi i da koristi desetak igrača u rotaciji.

„Ulaze u rotaciju već nakon 15 minuta prvog poluvremena, što znači da potpuno izmene bekovsku trojku, a kvalitet igre ne opada. Oba krila su vrlo pouzdana, bekovi grade igru, forsiraju taj tranzicioni rukomet i na ovom nivou mi smo to iskusili u prvom kolu – da se svaka tehnička greška nemilosrdno kažnjava“, dodao je on.

Partizan će prvi put biti domaćin u Ligi Evropa, ali će utakmica na Banjici biti odigrana bez prisustva publike zbog kazne Evropske rukometne federacije.

„Ako računamo i utakmicu sa AEK-om, ovo će biti treći vrlo važan evropski meč koji igramo pred praznim tribinama. Kao da se takmičimo u paralelnom svetu, potrebna je ogromna mentalna energija i motivacija da se u takvom ambijentu odigra na potrebnom nivou. Ali ostavimo to po strani. Živimo i radimo za pune tribine, a jedino pobeda u sutrašnjem meču nas približava tom cilju“, rekao je trener crno-belih.

Srednji bek Partizana Veljko Popović rekao je da je ekipa veoma motivisana da ostvari prvu pobedu u Ligi Evropa, uprkos tome što će igrati bez publike.

„Atmosfera u timu je sjajna i svi smo motivisani i spremni za još jednu evropsku utakmicu. Postoji doza neizvesnosti i velikog iščekivanja, ali je ključ u tome da odigramo koncentrisano, borbeno i pametno“, naveo je.

„Protiv ovakvog tima nema mesta za greške, zato moramo da verujemo jedni u druge i da damo maksimum od prvog do poslednjeg minuta. Samo tako možemo da dođemo do pobede. Nažalost, igraće se pred praznim tribinama, ali to nas ne sprečava da damo sve od sebe, da se međusobno motivišemo i podržavamo i nadamo se pobedimo“, dodao je Popović.

Partizan će protiv Kadetena promovisati još jednu specijalnu garnituru dresova za Ligu Evropa, najavljeno je iz beogradskog kluba.

(Beta)

