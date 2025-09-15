Trener Strazbura kritikovao navijače zbog transparenta protiv kapitena Emege

Trener fudbalera Strazbura Lijam Rosenjor kritikovao je danas navijače koji su istakli transparent protiv kapitena Emanuela Emege, koji će sledećeg leta preći u Čelsi.

Strazbur je od 2023. godine u vlasništu Čelsijeve vlasničke grupe BlueCo.

Čelsi je prošle sedmice objavio da će 22-godišnji Emega 2026. godine preći na Old Traford, a holandskog igrača je opisao kao jednog od „najuzbudljivijih mladih napadača u Evropi“.

Pojedini navijači Strazbura su transparentom, koji su istakli u nedelju tokom utakmice na domaćem terenu protiv Avra, objasnili šta misle o tome.

„Emega, pion BlueCo. Nakon što zameniš dresove, vrati kapitensku traku“, pisalo je na transparentu.

Emega je u nedelju objavio video snimak na Instagramu kako putuje u London i potpisuje ugovor sa Čelsijem.

Trener Strazbura rekao je da je Emega bio uznemiren zbog transparenta i da će ostati kapiten i ove sezone.

„Emauel Emega je bio slomljen, a bio sam i ja. Veoma sam razočaran onime što sam video. Transparenti protiv jednog od najboljih igrača prošle sezone su neprihvatljivi. (Moji igrači) Imaju besprekoran mentalitet i ne zaslužuju da ih ovako tretiraju“, rekao je Rosenjor.

Emega je prošle sezone postigao 14 golova u prvenstvu, kao i dva gola u avgustu protiv Brondbija u revanšu plej-ofa za Ligu konferencija, posle kojeg se Strazbur plasirao u to takmičenje.

„Mi smo u ključnoj sezoni. Ali izgleda da je manjina nezadovoljna“, dodao je Rosenjor.

Deo navijača Strazburga neprijateljski je nastrojen protiv BlueCo otkako je kompanija ušla u klub pre dve godine.

Partnerstvo dva kluba je ovog leta iskorišćeno u više navrata, a najzvučniji transfer je dvogodišnji ugovor za prelazak Bena Čilvela iz Čelsija u Strazbur.

(Beta)

