Trener TSC-a Miljanović: Očekivali smo bod, potajno smo se nadali da osvojimo sva tri

Trener fudbalera TSC-a Nemanja Miljanović rekao je da je njegova ekipa uoči utakmice protiv Crvene zvezde očekivala da osvoji bod i da ga je večeras zaslužila svojim radom na terenu.

„Posle pobede u Subotici svaki bod nam je bitan. Očekivali smo da uzmemo bod danas, potajno smo se nadali da možemo sva tri. Kada je došao 90. minut shvatili smo da smo uspeli da se odbranimo, poželeli smo sva tri. Moji momci su svojim radom ovo zaslužili“, rekao je Miljanović za televiziju Arenasport posle utakmice.

Fudbaleri TSC-a odigrali su večeras na svom terenu u Bačkoj Topoli nerešeno 0:0 protiv Crvene zvezde, u utakmici 19. kola Super lige Srbije.

TSC je posle šestog remija u prvenstvu 11. na tabeli sa 21 bodom.

Zvezda je u poslednje dve utakmice u prvenstvu bez pobede i druga je na tabeli sa 42 boda, četiri manje od vodećeg Partizana, koji će polusezonu završiti kao jesenji prvak.

U 20. kolu, poslednjem u jesenjem delu prvenstva, Zvezda će u subotu dočekati Mladost, a TSC će dan kasnije igrati na gostujućem terenu protiv OFK Beograda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com