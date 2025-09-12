Trener vaterpolista Novog Beograda: Veliki je izazov predvoditi ekipu

Novi trener vaterpolista Novog Beograda Petar Radanović rekao je danas da je veliki izazov predvoditi tu ekipu, pošto je klub poslednjih godina ostvario velike uspehe u evropskim takmičenjima.

„Velika je čast i obaveza biti trener Novog Beograda. To je klub koji nas je poslednjih godina navikao na ogromne uspehe i da je konkurentan sa svim ekipama u u Evropi, pa je taj izazov za mene veći. Potrudiću se da dam sve od sebe da ostanemo na tom kursu“, rekao je Radanović na konferecniji za novinare, saopštio je klub.

Vaterpolo klub Novi Beograd predstavio je novu ekipu za predstojeću sezonu, u kojoj će Radanović moći da računa na 19 igrača.

Kapiten je Miloš Ćuk, a u ekipi su i Filip Ćorić, Vuk Milojević, Filip Janković, Pavle Gavrlilović, Luka Pljevančić, Goran Grgurević, Petar Urošević, Luka Gladović, Mitar Maraš, Petar Pajković, Marko Dimitrijević, Dušan Trtović, Đuro Radović, Milan Glušac, Nikola Lukić, Viktor Urošević, Miroslav Perković i Vasilije Martinović.

„Što se tiče ekipe, ima dosta promena. Sigurno da će se na igrače koji su prošle godine imali manje uloge, ove sezone mnogo više računati. Ima dosta novih lica, pripreme smo počeli zaista rano. Jedna grupa igrača je čak krenula sa treninzima 21. jula pa smo se postepeno priključivali. Zaista sam izuzetno zadovoljan pripremama, zalaganjem i pristupom igrača“, dodao je Radanović.

Kapiten Miloš Ćuk ocenio je da Novi Beograd ponovo ima dobar i potencijalan tim.

„U proteklih mesec dana iza nas je izuzetan rad koji uliva snagu i međusobno poverenje da možemo da napravimo dobar rezultat ove godine. Sigurno će nam trebati određeni period da se uigramo, a imamo najozbiljniji zadatak u ovoj sezoni, da se plasiramo u grupnu fazu Lige šampiona“, rekao je on.

„Imamo dobru atmosferu, dobar rad i nema razloga da ove godine ne napravimo dobre rezultate. Samo da nas zdravlje posluži“, dodao je Ćuk.

Kao najiskusniji u timu, olimpijski šampion iz Pariza i Rio de Žaneira, Ćuk veruje da će Novi Beograd imati šta da pokaže u novoj sezoni, počevši od kvalifikacija za Ligu šampiona.

Vaterpolisti Novog Beograda igraće od 19. septembra u kvalifikacijama za Ligu šampiona na svom terenu na bazenu Sportskog centra 11. april, zajedno sa Primorcem iz Kotora, francuskim Eks An Provansom i Steauom iz Bukurešta.

„Težimo ka najvišim ciljevima. Sigurno da su prioritet domaće prvenstvo, Kup koji ide prvi, pa Jadranska liga, a taj završni turnir igra se u martu. Cilj nam je da odemo i na fajnal-for Jadranske lige. Radnički iz Kragujevca je favorit u

odnosu na ostale ekipe u regionalnoj ligi, ali sigurno se nećemo zadovoljiti da budemo u nekom takmičenju drugi ili da budemo učesnici finala“, rekao je Ćuk.

Potpredsednik kluba Aleksandar Šoštar, koji će biti i trener golmana, rekao je da je ekipa mlađa nego prošle godine, ali da je perspektivnija.

„Želimo da budemo u vrhu, želimo svaku utakmicu da pobedimo. Naravno, to zavisi i od svega onoga što je sa druge strane, odnosno od protivnika. Ali ambicije su uvek na najvišem nivou u svakom takmičenju, u svakoj utakmici koju igramo“, naveo je Šoštar.

(Beta)

