Trener vaterpolista Novog Beograda želi dobru igru protiv Pro Reka

Trener vaterpolista Novog Beograda Petar Radanović rekao je danas da će ekipa biti kompletna za predstojeću utakmicu protiv Pro Reka u Ligi šampiona i da će dati sve od sebe da pobedi kvalitetnog protivnika u Đenovi.

„Pro Reko je izuetno jaka ekipa i o njihovim kvalitetima suvišno je govoriti. Ono što je za nas važna stvar je da ćemo za taj meč biti u kompletnom sastavu i da su svi igrači zdravi. Daćemo sve od sebe da pružimo dobru partiju i sigurno ćemo učiniti sve što je u našoj moći da ukoliko nam se ukaže prilika zabeležimo pobedu i na taj način anuliramo poraz od Jadrana iz Herceg Novog kod kuće u prošlom kolu“, rekao je Radanović.

Vaterpolisti Novog Beograda igraju u sredu od 20.30 u Đenovi protiv Pro Reka, utakmicu četvrtog kola Grupe B u Ligi šampiona.

U prvom duelu ove dve ekipe u Beogradu, Pro Reko je pobedio 12:8.

Italijanski tim je prvi na tabeli sa maksimalnih devet bodova i pobedom bi praktično obezbedio plasman u TOP 8 fazu. Novi Beograd je treći sa tri boda, tri manje od Jadrana iz Herceg Novog, koji je na drugom mestu koje vodi u nokaut fazu.

Vaterpolista Novog Beograda Vasilije Martinović rekao je da će ekipa dati sve od sebe da pobedi kvalitetan italijanski tim.

„To je ekipa koja ima veliki broj vrhunskih igrača među kojima se pre svega izdvajaju Granados i Di Fulvio, ali mislim da i mi posedujemo kvalitet. Imamo veru u ono što radimo i mislim da je to jako važno. Oni su favoriti na papiru, ali mi ćemo dati sve od sebe da dođemo do pobede“, naveo je on.

Srpski reprezentativac žali zbog poraza od Jadrana u prošlom kolu.

„Mislim da smo mogli da pobedimo jer smo odlično igrali na početku meča. Međutim, u nastavku je usledio period naše slabe igre u napadu i nismo iskoristili prilike koje su nam se ukazale da steknemo ubedljiviju prednost. Imali smo slab procenat realizacije u situacijama sa igračem više i to je prvenstveno bio razlog našeg neuspeha“, naveo je Martinović.

