Trener Vest Hema zabranio igraču da diže tegove

Trener fudbalera Vest Hema Nuno Espirito Santo zabranio je igraču Adami Traoreu da diže tegove u klupskom trening centru.

Nuno je opisao mišićnu građu Traorea kao „neverovatnu“, ali je i upozorio da ovaj 30-godišnji fudbaler već „nosi dovoljno težine“.

„Njegovi mišići su neverovatni, to je genetika. Takvu genetiku ima već dugo i trebalo bi izbegava teretanu. Rekao sam mu da se drži podalje od teretane“, rekao je Espirito Santo na konferenciji za novinare, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

„Mislim da je to jedna od stvari koju mora da shvati. Već nosi dovoljno težine. Radiće vežbe prevencije u teretani, ali nema dizanja tegova“, dodao je on.

Traore je ove sezone odigrao 20 utakmica za Fula u svim takmičenjima pre nego što je u januaru prešao u Vest Hem. Od prelaska u novi klub je upisao četiri nastupa u Premijer ligi kao zamena, dok je u startnoj postavi bio samo u četvrtom kolu FA kupa protiv trećeligaša Barton Albiona.

Espirito Santo, koji je već sarađivao sa Traoreom u Vulverhemptonu, rekao je da će njegova šansa doći, dok se tim bori za opstanak u Premijer ligi.

„Traore je jedinstven. Nema mnogo igrača u svetskom fudbalu sa njegovim sposobnostima, brzinom i veštinama u situacijama jedan na jedan. On je talenat koji moramo iskoristiti, ali će trebati vremena. Mora da se prilagodi i razume dinamiku tima“, rekao je trener Vest Hema.

Fudbaleri Vest Hema gostovaće sutra Fulamu, u utakmici 29. kola Premijer lige.

Vest Hem je trenutno na 18. mestu na tabeli sa 25 bodova, dva manje od Notingem Foresta koji je prvi iznad opasne zone.

(Beta)

