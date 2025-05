Trener Vojvodine Tanjga pred finale Kupa: Imamo kvalitet da u jednoj utakmici pobedimo Crvenu zvezdu

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je danas da smatra da njegova ekipa ima kvalitet da u predstojećoj utakmici finala Kupa Srbije pobedi Crvenu zvezdu i dodao da su njegovi igrači svojim dosadašnjim igrama u tom takmičenju pokazali da zaslužuju da igraju u finalu.

„Ovo je finalna utakmica koju igramo drugu godinu zaredom i normalno je da se nadamo i želimo da damo sve od sebe da osvojimo trofej. Mi imamo iskustvo u osvajanju tog trofeja i s pravom polažemo želju i pravo na taj trofej, kao i Crvena zvezda. Mislim da smo dosadašnjim igrama u Kupu pokazali da zaslužujemo da budemo u finalu. Mislim da mi imamo kvalitet da u toj jednoj utakmici pobedimo Crvenu zvezdu“, naveo je Tanjga, a preneo sajt kluba.

Vojvodina će u sredu u Zaječaru igrati protiv Crvene zvezde, u finalu Kupa Srbije.

Ova dva kluba su se sastala i u prošlogodišnjem finalu, u kom su beogradski crveno-beli pobedili 2:1.

Novosadski klub je Kup Srbije poslednji put osvojio 2020. godine, pobedom u finalu protiv Partizana nakon boljeg izvođenja penala, dok je Crvena zvezda osvojila poslednja četiri izdanja tog takmičenja.

„Finale je finale, a mi moramo da priznamo da Crvena zvezda ima najviše iskustva u osvajanju trofeja i na ovako velikim utakmicama. Znamo protiv koga igramo i tako se i spremamo, da damo sve od sebe. Kup je naš, koliko i njihov, šanse su nam podjednake. Momci su fokusirani, znaju šta ih čeka, jer što se tiče protivnika, tu tajni nema“, rekao je Tanjga.

Vojvodina i Crvena zvezda su se poslednji put sastali 11. maja u utakmici Super lige Srbije, koja je završena nerešenim rezultatom 1:1.

Tanjga je naveo da je njegova ekipa u tom duelu pokazala da može da parira Crvenoj zvezdi, ali da će njegovim igračima biti teško da zadrže kontinuitet dobre igre tokom cele utakmice.

„Zvezda je na našim prostorima jedna od najvećih, ima ogroman budžet, najbolje rezultate poslednjih godina i mi to poštujemo. Mi smo pokazali da možemo da igramo, na poslednjoj utakmici smo to dokazali. Neće biti lako da odigramo toliko dobro u kontinuitetu tokom 90 minuta, jer je to veoma teško protiv Crvene zvezde, ali je sigurno da ni oni neće moći da dominiraju tokom celog meča protiv nas“, kazao je trener Vojvodine.

Vojvodina i Crvena zvezda su se ukupno četiri puta sastali u finalu Kupa Srbije, a beogradski crveno-beli su pobedili u svakoj od tih utakmica.

„Pred utakmicu sa Radničkim je isto neko spomenuo tradiciju, koja je bila u našu korist, a ja uvek kada se ona pomene, pomislim da ta tradicija postoji da bi se rušila. Četiri puta smo izgubili, pa dokle više. Očekujem dobru utakmicu, momci su svesni, pametni i znaju o čemu se radi. Daćemo sve od sebe i nadam se da će to biti dovoljno. Tradicija je loša, ali videćemo kako će ovaj put biti“, dodao je Tanjga.

Kapiten Vojvodine Slobodan Medojević izjavio je da njegova ekipa u utakmicu protiv Crvene zvezde ulazi spremno i sa velikim uzbuđenjem.

„Ovo je takmičenje koje je Vojvodina osvajala, imamo iskustva, protivnik je po meri, Crvena zvezda je ove sezone i u Ligi šampiona pokazala da ima odličan tim, koji ima kontinuitet rezultata i s te strane zaslužuju naše poštovanje. Finale je ipak posebna utakmica, šanse su podjednake. Mislim da smo spremni, imali smo dovoljno vremena da se oporavimo i pripremimo. Imamo još jedan trening i svi s nestrpljenjem čekamo utakmicu i naravno da želimo da donesemo trofej u naš Novi Sad“, naveo je Medojević.

Medojević je rekao da on i njegovi saigrači znaju koje su mane ekipe Crvene zvezde i da će pokušati da ih iskoriste.

„U prvenstvu su osvojili toliko bodova i ta činjenica pokazuje da su favoriti. Sigurno da imaju svoje vrline i mane, igrali smo već tri puta ove sezone i teško da ćemo moći mnogo da iznenadimo mi njih, kao i oni nas. Ipak, ovo je drugačija utakmica, ulog je veliki. Znamo gde su njihove mane i pokušaćemo to da iskoristimo na terenu, a videćemo posle utakmice da li smo uspeli ili nismo“, kazao je kapiten Vojvodine.

Vojvodina je Kup Srbije osvojila dva puta, pet manje od Crvene zvezde, koja je ove sezone osvojila svoju osmu uzastopnu titulu šampiona Super lige Srbije.

(Beta)

