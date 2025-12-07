Trener Vojvodine Tanjga: Velika je stvar pobediti Zvezdu u Beogradu

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga rekao je da je velika stvar pobediti Crvenu zvezdu u Beogradu, nakon što je njegova ekipa danas pobedila aktuelnog šampiona prvi put posle osam godina na stadionu „Rajko Mitić“.

„Pobediti Zvezdu u Beogradu je velika stvar, to se ne dešava svaki dan, pogotovo u našoj ligi. Pobedili smo ih dvaput u dva meseca, bilo je dobrih momenata i čitanja. Fudbal je živa stvar, nikada ne mora da znači da je to dobijena utakmica“, rekao je Tanjga posle utakmice za televiziju Arena sport.

Fudbaleri Vojvodine pobedili su danas u Beogradu Crvenu zvezdu 1:0, u utakmici 18. kola Super lige Srbije.

„Onaj ko bude dobio više duela, ko bude više trčao i više želeo pobedu, mi smo je stvarno želeli, poštovali smo naše dogovore na kojima smo radili čitavu nedelju na treninzima. Znali smo da je Zvezda u maloj krizi, ali i da imaju utakmicu u četvrtak koja je mnogo bitnija nego ova. Tu sam video našu najveću šansu. Čestitam mojim momcima na zasluženoj pobedi“, naveo je Tanjga.

Vojvodina je treća na tabeli sa 36 bodova, Zvezda je druga sa 41 bodom, a prvi je Partizan sa 43 bodova.

