Trener Zvezde Milojević: Izazovan period je pred nama

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da snaga predstojećeg protivnika Javora leži u kolektivu i da verovatno neće imati sve igrače na raspolaganju u predstojećoj prvenstvenoj utakmici u Ivanjici, kojom crveno-belima započinje gust raspored.

„Javor je disciplinovana ekipa, vidi se pečat trenera Radovana Ćurčića, sigurno jedan od najiskusnijih trenera, u vrhu srpskog fudbala, takmičar. Dosta zavisi i od toga za koje će se igrače opredeliti, njihova snaga je u kolektivu“, rekao je Milojević.

Fudbaleri Zvezde igraju u nedelju od 16 časova u Ivanjici protiv Javora, utakmicu 16. kola Super lige Srbije.

Milojević je naveo da verovatno neće imati sve igrače na raspolaganju i da će posle današnjeg treninga situacija biti jasnija, ali da „nije neko ko eksperimentiše“ sa satavom.

„Vredno smo radili u protekle dve nedelje, ali svi smo svesni da je samo mali broj igrača ostao sa nama, ostali su igrali za reprezentacije. Nadam se da su se igrači osvežili jer su sada i pored tih reprezentativnih obaveza jako važne takmičarske utakmice. Moraju se prilagoditi, očekuju nas izazovni mečevi“, rekao je on.

Fudbalere Zvezde narednih dana očekuje gust raspored i igraće utakmice na tri dana.

„Naravno da je izazov, ali za to smo se opredelili. Jedina smo ekipa u Srbiji koja igra na tri fronta, jako su izazovne utakmice. Naporna su i putovanja, tako da nemamo puno prostora za trening ni za oporavak igrača. Nadam se da će nas zaobići povrede, da nemamo kao do sad što smo imali. Ako bi nas to zaobišlo, bio bih najsrećniji“, rekao je Milojević i pozvao navijače da podrže ekipu.

Uoči utakmice Zvezda je druga na tabeli sa 35 bodova, dva manje i utakmicom manje od vodećeg Partizana.

Javor je u 15 utakmica sakupio 17 bodova i zauzima 10. mesto.

