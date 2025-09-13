Trener Zvezde Milojević: Teško mi je pao odlazak Šerifa Endiajea

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da njegova ekipa mora dobro da se pripremi za predstojeću prvenstvenu utakmicu protiv Železničara i dodao da mu je teško pao odlazak iz kluba napadača Šerifa Endiajea.

„Nalaze se na visokom mestu na tabeli i sigurno protivnik koji teži da nametne svoj stil i igru, sa dosta brzih igrača i sistemom igre. Ima igrača na koje treba obratiti pažnju i svakako se moramo dobro spremiti“, rekao je Milojević za klupski sajt.

Fudbaleri Zvezde igraju u nedelju od 17 časova protiv Železničara iz Pančeva, utakmicu osmog kola Super lige Srbije. Crveno-beli su odigrali pet utakmica i osvojili svih 15 bodova u ligi, a Železničar je odigrao sedam utakmica i zauzima četvrto mesto na tabeli sa 12 bodova.

„Železničar je jedna od najstabilnijih ekipa što se tiče prvenstva od početka. Sigurno da su dolaskom gospodina Kokovića, uspostavili sistem, tačno znaju ko šta radi, imaju svoju filozofiju. Tu se vidi i potpis trenera od početka priprema. Dobar spoj mladih i iskusnih igrača, tako da nije to za mene iznenađenje“, naveo je Milojević.

On se osvrnuo na odlazak seneglaskog napadača Endiajea.

„Sigurno je odlazak Šerifa, meni kao treneru koji je sa njim dugo sarađivao, teško pao. Svestan sam da je to neminovno u današnjem fudbalu. Mogu da kažem da je on veliki profesionalac, kako na terenu, tako i van terena. Ćutao je, radio je, mislim da je mnogo pomogao i u svakom slučaju mu želim sve najbolje u nastavku karijere“, naveo je Milojević.

Trener Zvezde rekao je da su se igrači vratili zdravi iz svojih reprezentacija, a da se Rade Krunić dobro oporavlja od povrede primicača.

„Tu sam optimista, što se tiče prvih procena, činilo se da je duža pauza u pitanju, ali sve su češće indikacije da postoji mogućnost da se ranije vrati na teren. Svakako jako je nezgodna povreda, na teškom mestu gde treba dosta vremena da prođe da se zaleči. Nadam se da će ubrzo početi da trči, a videćemo kada će moći da obavi kompletan trening“, dodao je on.

Zvezda će utakmicom protiv Seltika u četvrtak u Beogradu početi takmičenje u grupnoj fazi kvalifikacija za Ligu Evropa, a Milojević je rekao da ekipa samo razmišlja o duelu u Super ligi.

Na utakmici protiv Železničara klub će proslaviti 62. rođendan stadiona.

„Uvek je lepo kada se obeležavaju jubileji, voleo bih da navijači dođu u što većem broju, da nas podrže, da proslavimo na što lepši način.

(Beta)

