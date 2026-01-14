Trener Zvezde Obradović: Za nas su sve utakmice u Evroligi kao plej-of

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da njegova ekipa ne može da igra ispod svog standarda, da nema više vremena za izgovore i da su, počevši od predstojećeg duela u Milanu, sve utakmice za crveno-bele u Evroligi odlučujuće.

„Odbrana. Ne možemo da igramo ispod naših standarda. Oni su nam davali rezultat. Palo je to. Najavljivao sam da smo se u smanjenoj rotaciji patili. Period decembar-januar je najvidljiviji za neke ekipe, posebno ako imaš osam, devet igrača u rotaciji, a mi smo imali to dug period. Vremena za izgovore više nema. Sada su za nas sve plej-of utakmice“, rekao je Obradović uoči puta u Milano.

Košarkaši Zvezde igraju u četvrtak od 20.30 na gostujućem terenu protiv Milana, utakmicu 22. kola Evrolige.

„Bila je normalna priprema za utakmicu. Morali smo da se resetujemo i što se tiče informacija. Obavili smo odličan trening, vrlo smo pozitivni izašli posle sastanka. I ja sam vrlo pozitivan što se tiče nastavka. Došla je faza energetski lošije Zvezde u odnosu na ono što smo na početku pokazivali. Pravi način se zna, na tome smo insistirali. Svima je jasno da treba da radimo“, naveo je Obradović.

Košarkaš Zvezde Čima Moneke rekao je da ekipa mora da se vrati sebi i da „prestane da se sažaljeva“.

„Izgubili smo košarkaške utakmice. Bilo da izgubiš sa 50 razlike ili sa jednim poenom, to je poraz, tako da smo izgubili i sada moramo da se vratimo sebi“, naveo je.

Zvezda u prošlosti nije imala mnogo uspeha na utakmicama u Milanu.

„Ništa u Evroligi nije lako, ali ne smemo da se sažaljevamo, moramo da budemo muškarci, da odrastemo i da idemo dalje, u sledeću utakmicu i da igramo na pravi način“, rekao je Moneke.

„Milano je odlična ekipa, Zak Ledej je neverovatan, top pet na našoj poziciji. Ševon Šilds je igrač o kome se ne priča dovoljno. U svakoj utakmici može da ubaci 20, 25, 30 poena. Imaju sjajne igrače. Mislim da su na papiru veoma dobri, imali su neke velike pobede i moramo da budemo spremni za njih“, dodao je on.

Košarkaši Zvezde će posle utakmice u Milanu putovati direktno u Zadar, na utakmicu u ABA ligi.

(Beta)

