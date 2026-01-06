Trener Zvezde zadovoljan odnosom igrača u pripremnoj utakmici protiv Majnhama

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da je zadovoljan odnosom igrača u današnjoj utakmici i pobedi protiv Majnhama na pripremama u Antaliji.

„Igrali smo sa dva različita sastava, ali sa istim odnosom i to je ono što me raduje. Da bi bilo brilijantno i lepo treba vremena, ali odnos je bitan. Zahtevan protivnik, pravi nemački, koji ne odustaje. Bilo je dosta faulova i duela, a ja sam presrećan kad završimo ovako prijateljske utakmice, koje ja ne volim, ali moraju da se igraju. Bitno je da se niko nije povredio, možda neko dobio neki udarac, ali to se prihvata“, rekao je Stanković za klupski sajt.

Zvezda je pobedila Majnham 2:0, golovima Nemanje Radonjića u 15. minutu i Aleksandra Kataija u 62. minutu, u prvoj pripremnoj utakmici u Turskoj.

„Zahtevna utakmica, morali smo dosta da trčimo. Ako ne trčiš, ovakvi protivnici mogu da te iznenade, da stvore problem. Kontrolisali smo meč, pobedili i drago mi je da su momci zaista dosta trčali. Idemo dalje, dan za danom“, naveo je Stanković.

„Koristićemo svaki momenat da budemo bolji, da analiziramo, da se lepo organizujemo na terenu, da svi momci budu zdravi i da mene boli glava zbog odabira, a ne koga ću da stavljam zato što nemam igrače, kao što je Milojević imao mnogo kadrovskih problema. Samo se molim Bogu da svi budu zdravi i da ja imam problem koga ću da izaberem“, dodao je on.

Trener je rekao da je ekipa jako radila, da će u sredu da se oporavi i da će posle toga nastaviti maksimalno da radi jer je čekaju jaki protivnici.

„U dva dana imamo dve provere, dosta jake, da podignemo minutažu svima. Posle toga nas očekuje 15. januara utakmica, da zaokružimo ove kratke pripreme i da budemo spremni za 22. i 29. januar. Da li će izgledati danas lepo ili ne, meni to i nije bilo bitno. Naravno da je uvek lepo da se pobedi zbog motivacije, zbog nagrade za jake treninge i utakmice. Odnos je taj koji mi se danas svideo, momci su bili odgovorni“, naveo je Stanković.

(Beta)

