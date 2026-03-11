Trevis Kelsi ostaje u Kanzas Siti Čifsima i u 14. sezoni u NFL

Igrač Kanzas Siti Čifsa Trevis Kelsi potpisao je ugovor sa tom ekipom na godinu dana i igraće svoju 14. sezonu u NFL.

Kelsi je potpisao jednogodišnji ugovor vredan 12 miliona dolara, a uz bonuse mogao bi da zaradi i do 15 miliona dolara, potvrdili su Čifsi, za koje je Kelsi igrao čitavu karijeru.

On je odlučio da odloži penziju na još godinu dana i nastavi karijeru tokom koje je osvojio tri Superbola.

Kelsi je i pre početka prošle sezone (2024/2025) razmišljao o penziji, ali je odlučio da ne želi da završi karijeru porazom od Filadelfije u Superbolu.

„Uvek morate da napravite korak unazad, da udahnete, pustite da se emocije smire i vidite svoje telo. Čoveče, i dalje sam zaljubljen u ovu igru. I dalje volim da idem na posao, stavljam štitnike, vežbam i jednostavno igram utakmice“, rekao je 36-godišnji Kelsi tokom gostovanja u emisiji „Šou Peta Mekafija“.

„Moja najbolja prilika je da ponovo igram za Čifse. Ima mnogo igrača koje obožavam u Kanzas Sitiju i jedva čekam da se vratim da igram sa njima“, dodao je on.

Kelsi je rekao da je njegova verenica pop pevačica Tejlor Svift imala veliku ulogu u njegovoj odluci da se vrati i 14. sezonu u NFL.

„Delimo istu ljubav prema onome što radimo i srećom tu želju imamo još od detinjstva u našim odabranim profesijama. Neverovatno je videti je kako se stalno vraća poslu, pronalazi nove stvari o kojima će pisati, stalno pronalazi nove melodije i uz sve to, videti je kako ima tu ljubav i radost u tome što radi. Naravno to motiviše svakoga, kao i moju verenicu, da vidi da prolazim kroz nešto dok pokušavam da shvatim šta mi budućnost donosi“, rekao je Kelsi.

Čifsi su rado dali Kelsiju malo vremena da donese odluku, ali su se nadali da će on to učiniti pre početka nove ligaške godine, što bi klubu dalo izvesnu sigurnost oko troškova i oko sastava tima pre NFL drafta.

(Beta)

