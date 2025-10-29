Tri superligaša ispala u šesnaestini finala Kupa, prošli Zemun, Grafičar i Borac 1926

Fudbaleri Zemuna plasirali su se danas u osminu finala Kupa Srbije, pošto su na svom terenu 2:1 pobedili Radnički 1924, u utakmici šesnaestine finala.

Ekipa iz Kragujevca povela je golom koji je Kilijan Bevis postigao u 10. minutu, a izjednačio je Nemanja Kalat u 58. Pobedu beogradskom timu doneo je Stefan Trajkovski pogotkom u 83. minutu.

Fudbaleri Budućnosti pobedili su na svom terenu u Dobanovcima posle jedanaesteraca OFK Beograd 5:4, nakon što je regularni deo utakmice završen 1:1.

Budućnost je povela golom Alekse Stoisavljevića u 24. minutu, a izjednačio je Saša Marković u 38. minutu. Budućnost je postigla golove iz svih pet penala, a beogradska ekipa promašila je poslednji.

Grafičar se plasirao u osminu finala pošto je na svom terenu u Beogradu pobedio TSC 2:0.

Strelci su bili Aleksa Damjanović u 10. i Jakša Jevremović u 58. minutu.

Fudbaleri Spartaka plasirali su se u osminu finala pošto su na gostujućem terenu pobedili Mokru Goru 2:0.

Golove su postigli Kudu Šama Abdul u 62. i Eldar Mehmedović u 90. minutu.

Fudbaleri Borca 1926 plasirali su se u osminu finala pošto su pobedili Čukarički posle jedanaesteraca 4:1, nakon što je regularni deo utakmice završen 2:2.

Čukarički je poveo već u drugom minutu golom koji je postigao Godsvil Vadze, a izjednačio je Nikola Milekić u 66. minutu. Domaći su poveli u 75. minutu golom Uroša Kojića, a penale je izborio Uroš Miladinović, koji je postigao gol u šestom minutu nadoknade vremena.

Čukarički je promašio prva dva jedanaesterca, domaći su pogodili četiri i prošli dalje.

U osmini finala je i Novi Pazar, koji je na gostujućem terenu u Elemiru pobedio Naftagas 1:0, golom Matije Malekinušića u 17. minutu.

Rezultati današnjih utakmica šesnaestine finala Kupa Srbije:

Borac 1926 – Čukarički 2:2 – 4:1 penalima

Budućnost Dobanovci – OFK Beograd 1:1 – 5:4 penalima

Grafičar – TSC 2:0

Mokra Gora – Spartak 0:2

Naftagas – Novi Pazar 0:1

Zemun – Radnički 1923 2:1

Trajal Kruševac – Napredak (15.30)

Radnik – IMT (16.00)

Četvrtak:

Dubočica – Mladost (13.00)

Vršac – Tekstilac (13.00)

Sloboda Užice – Radnički Niš (15.30)

Voždovac – Jedinstvo Ub (18.00)

Sloven Ruma – Crvena zvezda (19. novembar)

Utorak:

Javor – Železničar 2:4

Mačva – Partizan 2:0

(Beta)

