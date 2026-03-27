Tribina novog stadiona Intera iz Majamija nazvana po Mesiju

Tribina novog stadiona Intera iz Majamija nosiće ime legendarnog argentinskog fudbalera koji igra za taj američki klub Lionela Mesija.

Mesi, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, potpisao je za Inter 2023. godine, posle uspešne i trofejne karijere u Barseloni i Pari Sen Žermenu.

On je postao najbolji golgeter kluba iz Majamija sa 82 gola i rekorder po broju asistencija – 53, a uprava je donela pomalo neobičnu odluku da i dalje aktvnog fudbalera počastvuje time što će po njemu nazvati tribinu novog stadiona kapaciteta 26.700 sedišta.

„Tradicionalno, počasti su vezane za prošlost. One se grade iz nostalgije. Iz sećanja. Ova je drugačija. Ova je rođena iz sadašnjosti. Iz onoga što se sada događa. Iz onoga što osećate svaki put kada Leo izađe na teren. Priznanje nekome nije uvek zatvaranje poglavlja. Ponekad je to shvatanje da ste svedoci nečeg jedinstvenog“, naveo je Inter u saopštenju, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

To je drugi put da je Mesi dobio takvu počast, nakon što je i fudbalski klub Njuels Old Bojs, za koji je Mesi igrao kao dete, prošlog juna nazvao tribinu svog stadiona po kapitenu reprezentacije Argentine.

Osvajač osam Zlatnih lopti je prošle sezone postao prvi igrač u istoriji MLS koji je dve godine uzastopno dobio nagradu za najkorisnijeg igrača lige.

Dolaskom u klub sa Floride, čiji je suvlasnik bivši kapiten reprezentacije Engleske Dejvid Bekam, Mesi je popularisao ligu i pomogao je klubu da osvoji Liga kup, Suporters Šild i MLS kup.

Inter će prvu utakmicu na novom stadionu igrati protiv Ostina, u subotu 4. aprila.

(Beta)

