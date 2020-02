Trinkijeri: Čestitam Novaku i celoj Srbiji

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri čestitao je danas Novaku Djokoviću osvajanje trofeja na Australijan openu i istakao da je srpski teniser ponovo dokazao da je veliki šampion.

„Želim da iskoristim priliku da čestitam Novaku. Dokazao je još jednom šta znači biti ne šampion, nego veliki šampion“, rekao je Trinkijeri novinarima u Beogradu.

Djoković je danas osvojio osmu titulu na Australijan openu pošto je posle velike borbe u pet setova pobedio Dominika Tima.

„Gledao sam meč, izdržao je nalet mladog, talentovanog igrača na početku, uspeo je da sve probleme okrene u svoju korist i osvojio je ovu fantastičnu titulu… Čestitam Novaku i celoj Srbiji. Mislim da je on na ovom području sportista decenije“, istakao je trener Partizana.

Košarkaše Partizana sutra od 18.00 očekuje meč protiv Crvene zvezde u ABA ligi, pa je novinare zanimalo da li je Trinkijeri naučio nešto od Djokovića što bi mogao da primeni na derbiju.

„Ja svakog dana gledam te stvari, svakog dana gledam da nešto ‘ukradem’… To je nivo koncentracije… On je tako bio strpljiv tokom meča, to nama treba“, rekao je Trinkijeri.

(Beta)