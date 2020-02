Trinkijeri:I Budućnost i Partizan imaju isti cilj

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri izjavio je da u meču 19. kola ABA lige sa ekipom Budućnosti oba tima imaju isti cilj i da će u velikoj meri taj susret odrediti put koji će crno-beli morati da pređu da bi došli do tog cilja – osvajanja ABA lige.

Crno-beli sutra od 18 sati dočekuju Budućnost u Štark areni, a dva tima trenutno imaju isti učinak od po 14 pobeda i četiri poraza.

„I Budućnost i mi želimo da stignemo do istog cilja. Sutrašnja utakmica će u velikoj meri odrediti put koji ćemo morati da pređemo, da bismo do tog cilja došli. Budućnost ima sjajne igrače, sklopljene u tim koji je projektovan da napadne titulu. Prema tome, očekuje nas još jedna veoma teška utakmica u kojoj moramo biti još bolji i još mudriji nego što smo bili u svim utakmicama koje smo do sada odigrali“, rekao je Trinkijeri za klupski sajt.

U prvom ovosezonskom duelu sutrašnjih rivala, Budućnost je u Podgorici pobedila sa 65:60, a kapiten i rekorder po broju odigranih mečeva u crno-belom dresu Novica Veličković istakao je važnost utakmice.

„Još u Bolonji, odmah nakon utakmice smo sve misli okrenuli ka ovoj utakmici koja nam je mnogo važna. Voleo bih da Arena bude puna i da zajedno sa našim navijačima stignemo do pobede. Oni su iskusan protivnik, imaju dobar tim, ali na nama je da verujemo u sopstvene mogućnosti i da iskoristimo segmente u kojima možemo da ostvarimo prednost“, rekao je Veličković.

(Tanjug)