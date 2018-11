Trinkijeri: Znam šta je derbi, uživaću u svakoj sekundi

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri rekao je danas da će uživati svakoj sekundi predstojećeg „večitog“ derbija sa Crvenom zvezdom i dodao da su crveno-beli favoriti, ali da će meč odlučiti detalji.

„Prvi derbi. Ako si u košarci, uvek sanjaš da budeš na klupi za utakmicu Panatinaikos – Olimpijakos, Zvezda – Partizan. To je ono… Ako neko treba da napravi film o derbiju u košarci, to je to, nema treće“, rekao je Trinkijeri novinarima u Beogradu.

Košarkaši Partizna dočekaće Zvezdu u utakmici devetog kola ABA lige, prvom ovosezonskom derbiju.

„Puno sam slušao priča, kao bajke, ali želim da doživim to. Ja ću uživati bez dileme, to je prvi od puno derbija ali želim da uživam u svakoj sekundi i da jednog dana mogu deci da pričam šta znači biti na klupi u Pioniru na Partizan – Zvezda. To je jako važno za mene“, rekao je Trinkijeri.

On je rekao da je zna šta znači derbio pošto je iz Milana.

„Pobednici se posle šire po kafićima, a oni koji izgube ne izadju iz kuće. Ja to sve znam i to je uživanje. To su male sitnice, ali za mene su kajmak na pljeskavici. U prethodnih par nedelja imao sam iskustva sa grobarima, sa zvezdašima… Ovaj derbi ovo je više od igre, ali nije rat, jer je u tom zezanju gušt“, dodao je.

Govoreći o timu Zvezde, Trinkijeri je kazao da je reč o iskusnoj i talentovanoj ekipi.

„Nema poraz u ABA ligi, mi imamo četiri. Favoriti su, ali ako ima jedna utakmica gde onaj koji nije favorit ima nešto više to je derbi, da li će biti dovoljno znaćemo sutra oko sedam. Detalji su važni, jedan skok, jedna izgbuljna lopta, jedan faul, zato treba koncentracija. Moramo biti pametni, ovo je prvi derbi, novembar je, ima još puno stvari koji mogu da se dese, treba nam dobra čvrsta, energična utakmica“, rekao je trener Partizana.

On je potom otkrio i startnu petorku na sutrašnjoj utakmici – Todorić, Lončar, Dalipagić, Miško Marić i Šilobad.

Utakmica se igra sutra od 17.00 u dvorani “Aleksandar Nikolić”.

(Beta)