Tripl-dabl i koš Jokića za pobedu Denvera protiv Finiksa

Košarkaši Denvera pobedili su danas u gostima ekipu Finiksa sa 125:123 u NBA ligi, uz novi tripl-dabl srpskog centra Nikole Jokića.

Jokić je utakmicu završio sa 23 poena i sa po 17 skokova i asistencija, što mu je donelo 29. tripl-dabl u sezoni. Džamal Marej je u pobedi Nagetsa ubacio 21 poen, Tim Hardevej je postigao 18, a Aron Gordon 16 poena.

U redovima Finiksa najefikasniji je bio Devin Buker sa 22 poena, dok su Džejlen Grin i Grejson Alen dodali po 21 poen.

Denver je imao prednost od deset poena na poluvremenu (67:57), ali su Džordan Gudvin i Grejson Alen postigli dve uzastopne trojke pred kraj treće četvrtine i pomogli Finiksu da smanji zaostatak na 97:95 pred ulazak u poslednju deonicu.

Košarkaši Finiksa su gubili 117:109 na nešto više od tri minuta pre kraja meča, ali su se vratili u igru. Buker je 30 sekundi pre kraja doneo izjednačenje Finiksu (123:123), ali je Jokić potom postigao pobednički koš na 11,5 sekundi pre kraja utakmice.

Finiks je nakon toga imao poslednji napad, Buker je pokušao trojkom da donese trijumf svom timu, ali nije uspeo.

Denver je četvrti na tabeli Zapadne konferencije sa 45 pobeda i 28 poraza, dok je Finiks sedmi sa skorom 40/33.

U preostale tri utakmice odigrane prošle noći pobede su upisali Klivlend, Šarlot i Njujork.

Košarkaši Klivlenda savladali su na svom terenu Orlando sa 136:131 i produžili svoj niz pobeda na četiri utakmice.

Najzaslužniji za pobedu Kavalirsa bio je Donovan Mičel sa 42 poena, koji je tako stigao do šeste utakmice ove sezone sa najmanje 40 ubačenih poena. Njega je najbolje pratio Džejms Harden sa 26 poena, dok je Evan Mobli dodao 19.

U timu Orlanda, koji je doživeo šesti uzastopni poraz, najefikasniji je bio Paulo Bankero sa 36 poena.

I košarkaši Šarlota su upisali četvrtu pobedu u nizu pošto su na svom parketu bili bolji od Sakramenta sa 134:90.

Šarlot su do pobede vodili Kobi Vajt sa 26, Lamelo Bol sa 20 i Musa Dijabate sa 17 poena i 11 skokova. Na drugoj strani, Dekua Plovden postigao je 22 poena, dok je Malik Monk imao rekordnih 11 asistencija.

Košarkaši Njujorka su kao domaćini pobedili Nju Orleans sa 121:116 za svoj sedmi uzastopni trijumf.

Najefikasniji u redovima Njujorka bio je Džejlen Branson koji je postigao 32 poena, od čega 14 u poslednjoj četvrtini, dok su Karl Entoni Tauns i Odži Anunnobi dodali po 21 poen. U poraženom timu najbolji su bili Zajon Vilijamson sa 22 i Džeremaja Firs sa 21 postignutim poenom.

(Beta)

