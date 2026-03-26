Tripl-dabl Jokića i 53 poena Mareja u pobedi Denvera protiv Dalasa

Košarkaši Denvera pobedili su danas na svom terenu ekipu Dalasa sa 142:135 u NBA ligi, uz još jednu dobru partiju srpskog centra Nikole Jokića.

Jokić je stigao do novog tripl-dabla pošto je upisao 23 poena, 21 skok i 19 asistencija. Srpski centar je na ovoj utakmici, takođe, prešao i brojku od 6.000 asistencija u karijeri.

Ipak, ovaj meč obeležio je Džamal Marej koji je ubacio 53 poena, samo dva manje od njegovog ličnog rekorda. On je prvo poluvreme završio sa 33 postignuta poena.

U redovima Dalasa, koji je izgubio petu utakmicu zaredom, najbolji su bili Kuper Fleg sa 26 i Nadži Maršal sa 22 poena.

Denver je uglavnom imao prednost tokom cele utakmice, ali je Dalas u poslednjoj deonici smanjio prednost domaće ekipe od 11 poena na samo poen (137:126). Potom je Brendon Vilijams propustio šansu da Maveriksima donese izjednačenje na četiri minuta pre kraja, nakon čega je Denver preuzeo kontrolu.

Nagetsi su upisali četvrtu pobedu u nizu i četvrti su na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 46/28.

Košarkaši Vašingtona prekinuli su niz od 16 uzastopnih poraza pošto su u gostima savladali Jutu sa 133:110. Ovo je prva pobeda Vašingtona od 20. februara.

Džulijan Riz je predvodio Vašington sa 26 poena i 17 skokova, dok je Vil Rajli upisao 19 poena i deset skokova. Srpski košarkaš Tristan Vukčević nije bio u timu Vašingtona na ovoj utakmici.

Na drugoj strani, najefikasniji je bio Kodi Vilijams sa 24 poena.

Los Anđeles klipersi su na svom parketu pobedili Toronto sa 119:94.

U trećoj uzastopnoj pobedi Klipersa najefikasniji je bio Kavaj Lenard sa 27 poena, a najbolje ga je pratio Darijus Garland sa 24. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao.

Na drugoj strani najbolji je bio Brendon Ingram sa 18 ubačenih poena. Ekipa Darka Rajakovića je doživela treći poraz u nizu i pala je na šesto mesto na tabeli Istoka.

Majami je prekinuo niz od pet vezanih poraza pošto je u gostima bio bolji od Klivlenda sa 120:103.

Norman Pauel je postigao 19, Tajler Hiro 18, a Bem Adebajo 17 poena za pobednički tim. Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao.

U redovima Klivlenda istakao se Donovan Mičel sa 28 poena.

Košarkaši Filadelfije su na svom terenu pobedili Čikago sa 157:137.

Utakmicu su obeležili Džoel Embid i Pol Džordž – Embid je ubacio 35 poena za pobednički tim po povratku u postavu posle povrede, dok je Džordž pobedi doprineo sa 28 poena u svom prvom meču posle odslužene suspenzije od 25 utakmica.

Boston je kao domaćin pobedio Oklahomu sa 119:109 i tako prekinuo niz od 12 pobeda branioca titule. Najefikasniji u Seltiksima bio je Džejlen Braun sa 31 poenom, dok je Džejson Tejtum upisao 19 poena i 12 skokova. Kod Oklahome najbolji je bio Šej Gildžes Aleksander sa 33 poena.

Los Anđeles lejkersi su pobedili Indijanu sa 137:130, predvođeni Lukom Dončićem koji je postigao 43 poena, Atlanta je posle produžetka bila bolja od Detroita sa 130:129, dok je San Antonio upisao sedmu pobedu u nizu slavivši protiv Memfisa sa 123:98.

Portland je savladao Milvoki sa 130:99, Golden stejt je pobedio Bruklin sa 109:106 i obezbedio mesto u plej-inu, dok je Minesota slavila protiv Hjustona sa 110:108 posle produžetka.

(Beta)

