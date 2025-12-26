Tripl-dabl Jokića i 56 poena u pobedi Denvera protiv Minesote

Košarkaši Denvera pobedili su danas posle produžetka ekipu Minesote 142:138 i prekinuli njen niz od tri uzastopne pobede u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Nagetse je predvodio srpski centar Nikola Jokić tripl-dabl učinkom od 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija. On je pogodio važna slobodna bacanja u završnici, utakmicu je završio uz šut sa linije penala 22/23, a iz igre 15/21.

Džamal Marej pobedi je doprineo sa 35 poena uz 10 asistencija, uz važnu trojku 35 sekundi pre kraja, Tim Hardavej dodao je 19 poena, a Spenser Džons 12 poena i osam skokova.

U ekipi Minesote Entoni Edvards postigao je 44 poena uz šest skokova i tri asistencije, a u završnici je zbog dve tehničke greške morao da napusti igru. Džulijus Rendl postigao je 32 poena uz sedam skokova i šest asistencija, a Džejden Mekdanijels imao je 21 poen.

Košarkaši Hjustona pobedili su Los Anđeles Lejkerse 117:96 i prekinuli niz od dva poraza. Ekipu su do pobede predvodili Amen Tompson sa 26 poena, sedam skokova i pet asistencija i Kevin Durent sa 26 poena, osam asistencija i četiri skoka.

Džabari Smit pobedi je doprineo sa 16 poena i sedam skokova, a Alperen Šengun sa 14 poena i 12 skokova.

U ekipi Lejkersa najefikasniji je bio Luka Dončić sa 25 poena uz sedam asistencija i pet skokova, Lebron Džejms dodao je 18 poena i pet asistencija, a Ostin Rivs 12 poena.

Lejkersi su 27. put uzastopno igrali na Božić po gregorijanskom kalendaru, ukupno 52. put, u tradiciji koja je započeta 1949. godine.

Košarkaši Golden Stejta pobedili su Dalas 126:116 i ostvarili treću uzastopnu pobedu. Voriorse su predvodili Stefen Kari sa 23 poena, Deantoni Melton sa 16 i Džimi Batler sa 14 poena, devet skokova i devet asistencija.

U timu Dalasa Kuper Fleg postigao je 27 poena uz šest skokova i pet asistencija, a Brendon Vilijams imao je 26 poena. Pi Džej Vašington dodao je 14 poena i 10 skokova, a nekadašnji igrač Golden Stejta Klej Tompson utakmicu je završio sa sedam poena.

(Beta)

