Tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Minesotom

Košarkaši Denvera pobedili su u noći između ponedeljka i utorka na gostujućem terenu Minesotu 127:114, u meču Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Srpski reprezentativac Nikola Jokić zabeležio je novi tripl-dabl, treći na isto toliko mečeva na startu sezone. On je za 36 minuta na terenu upisao 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija.

Najefikasniji kod Denvera, a ujedno i najefikasniji na meču, bio je Džamal Mari sa 43 poena.

Kod Minesote su se izdvojili Džejden Rid sa 25, Džulijus Rendl sa 24 i Naz Rid sa 18 poena.

Denver ima dve pobede i jedan poraz, a Minesota dve pobede i dva poraza.

U narednom kolu, Denver će dočekati Nju Orleans, dok će Minesota ugostiti Los Anđeles Lejkerse.

Aktuelni šampion Oklahoma je na svom terenu pobedila Dalas 101:94, i tako stigla do četvrte pobede iz isto toliko mečeva.

Oklahomu su do pobede predvodili Šej Gildžes-Aleksander sa 23 poena i osam asistencija, Čet Holmgren sa 18 poena i 11 skokova i Adžaj Mičel sa 17 poena i sedam skokova.

Kod Dalasa bolji od ostalih bio je Entoni Dejvis sa 26 poena i 11 skokova.

Dalas je upisao jednu pobedu i tri poraza na startu sezone.

San Antonio je na svom terenu pobedio Toronto 121:103. San Antonio je predvodio francuski internacionalac Viktor Vembanjama sa 24 poena i 15 skokova, a pratili su ga Stefon Kasl sa 22 i Harison Barns sa 18 poena.

Kod Toronta najefikasniji je bio Er Džej Beret sa 25 poena.

San Antonio je upisao četiri pobede u prva četiri meča na startu sezone, a Toronto je na učinku od jedne pobede i tri poraza.

Rezultati ostalih utakmica:

Detroit – Klivlend 95:116

Filadelfija – Orlando 136:124

Čikago – Atlanta 128:123

Hjuston – Bruklin 137:109

Nju Orleans – Boston 90:122

Juta – Finiks 138:134

Golden Stejt – Memfis 131:118

Los Anđeles Lejkers – Portland 108:122

(Beta)

