Tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera nad Nju Orleansom

Košarkaši Denvera pobedili su u noći između srede i četvrtka na gostujućem terenu Nju Orleans 125:118, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Srpski centar u dresu Denvera Nikola Jokić je zabeležio deveti tripl-dabl u sezoni. On je za 36 minuta na parketu zabeležio 28 poena, 12 asistencija i 11 skokova.

Najefikasniji kod Denvera bio je Pejton Votson sa 32 poena.

Kod Nju Orleansa se izdvojio Derik Kvin sa 30 poena i devet skokova.

Denver ima 11 pobeda i tri poraza, a Nju Orleans je upisao dve pobede i 13 poraza.

Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, pobedili su na gostujućem terenu Filadelfiju 121:112.

Najefikasniji kod Toronta su bili Ar Džej Beret i Brendon Ingram sa po 22 poena.

Kod Filadelfije bolji od ostalih bili su Tajris Maksi sa 24 i Vi Džej Edžkomb i Kventin Grajms sa po 21 poenom.

Toronto ima 10 pobeda i pet poraza, a Filadelfija osam pobeda i šest poraza.

Košarkaši Majamija su na svom terenu pobedili Golden Stejt 110:96, a srpski internacionalac Nikola Jović nije nastupio za Majami na noćašnjem meču zbog povrede.

Najefikasniji kod Majamija bio je Norma Pauel sa 25 poena, a kod Golden Stejta Brendin Podziemski sa 20 poena.

Rezultati ostalih utakmica:

Klivlend – Hjuston 104:114

Indijana – Šarlot 127:118

Minesota – Vašington 120:109

Oklahoma – Sakramento 113:99

Dalas – Njujork 111:113

Portland – Čikago 121:122

