Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Čikaga

Košarkaši Čikaga pobedili su danas Denver 130:127 i prekinuli niz od pet poraza u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Bulse su predvodili Džoš Gidi sa 21 poenom, 14 skokova i šest asistencija i Ajo Dosunmu sa 21 poenom i Kevin Huerter sa 20 poena. Pobedi su doprineli Džejlen Smit sa 18 poena uz šest skokova, Dževon Karter sa 15 poena i Nikola Vučević sa osam poena, devet skokova i šest asistencija.

U ekipi Denvera srpski centar Nikola Jokić ostvario je tripl-dabl učinak od 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija, što je bio njegov osmi tripl-dabl u sezoni. Džamal Marej dodao je 34 poena, 11 skokova i četiri asistencije, a Eron Gordon 24 poena i 10 skokova. Kameron Džonson utakmicu je završio sa 19 poena.

Bulsi su u prvoj četvrtini imali 18 poena prednosti, a u poslednjoj deonici ispustili su 13 poena. Na minut i po pre kraja Hueter je pogodio važnu trojku, a 33 sekunde pre kraja trojku je pogodio i Vučević za vođstvo od četiri poena. U poslednjim trenucima utakmice Jokić je promašio trojku za produžetak, pa su Nagetsi pretrpeli prvi poraz na domaćem terenu ove sezone.

Košarkaši Filadelfije pobedili su Los Anđeles Kliperse 110:108 i naneli im osmi poraz u poslednjih devet utakmice. U pobedničkoj ekipi Tajris Maksi postigao je 39 poena, Kventin Grajms 19, a Andre Dramond 14 poena uz 18 skokova. Pol Džordž je u prvoj utakmici u sezoni imao devet poena i sedam skokova.

U ekipi iz Los Anđelesa najefikasniji je bio Džejms Harden sa 28 poena, uz šest skokova i pet asistencija. On je polaganjem u prvoj četvrtini postao 11. igrač koji je postigao više od 28.000 poena u karijeri.

Kobi Sanders dodao je 17 poena, Ivica Zubac 14 poena i 13 skokova, a srpski košarkaš Bogdan Bogdanović imao je devet poena, sedam skokova, pet asistencija i jednu ukradenu loptu.

Košarkaši Majamija pobedili su Njujork 115:113 i prekinuli niz od dva poraza. U ekipi Majamija sedmorica igrača postigla su dvocifreni broj poena, a najefikasniji su bili Norman Pauel sa 19 poena, Devion Mičel sa 18 i Kelel Vejr sa 16 poena uz 14 skokova.

Srpski košarkaš Nikola Jović u pobedi je učestvovao sa pet poena, dva skoka i asistencijom.

U ekipi Njujorka Majls Mekbrajd postigao je 25 poena, Mikel Bridžis 23 poena, a Karl-Entoni Tauns 22 imao je poena i 15 skokova.

Košarkaši Oklahome pobedili su Nju Orleans 126:109 i zadržali najbolji skor u ligi sa 14 pobeda i jednim porazom. Oklahomu su predvodili Čet Holmgren sa 26 poena i devet skokova, Šej Gildžes-Aleksander sa 23 poena, osam asistencija i tri ukradene lopte i Lu Dort sa 17 poena.

Ekipa je postavila rekord franšize po broju poena u jednoj četvrtini, nakon što je u prvoj postigla 49.

U ekipi iz Nju Orleansa, koja je drugi put ove sezone nanizala šest poraza, najefikasniji su bili Džeremaja Firs sa 24 poena, Trej Marfi sa 18 i Majka Pivi sa 16 poena.

U ostalim utakmicama Toronto, koga sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, pobedio je Šarlot 110:108 i ostvario osmi trijumf u poslednjih devet utakmica, a Minesota je pobedila Dalas 120:96 i nanela mu 11. poraz.

Detroit je pobedio Indijanu 127:112 i ostvario 10. uzastopnu pobedu posle koje je druga najbolja ekipa lige sa 12/2, a Klivlend je uz 37 poena Donovana Mičela pobedio Milvoki 118:106.

(Beta)

