Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Golden Stejta

Košarkaši Denvera izgubili su danas na gostujućem terenu u San Francisku posle produžetka od Golden Stejta 131:137, u svojoj prvoj utakmici u novoj sezoni Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Eron Gordon sa 50 poena, uz osam skokova. Džamal Marej je dodao 25 poena i 10 asistencija, dok je srpski centar Nikola Jokić zabeležio 21 poen, 13 skokova i 10 asistencija, uz šut iz igre 8/23 (2/13 za tri poena).

U ekipi Golden Stejta najefikasniji je bio Stefen Kari sa 42 poena, uz sedam asistencija, šest skokova i tri ukradene lopte. Džimi Batler je dodao 21 poen, šest asistencija, pet skokova i tri ukradene lopte, Džonatan Kuminga je upisao 14 poena, dok su po 13 poena postigli Al Horford i Drejmond Grin, koji je zabeležio i osam skokova i osam asistencija.

Voriorsi su ovom pobedom sezonu započeli sa skorom 2/0, pošto su u svojoj prvoj utakmici pobedili Los Anđeles Lejkerse.

Oklahoma je na gostujućem terenu posle dva produžetka pobedila Indijanu 141:135.

Najefikasniji u ekipi Oklahome, u utakmici protiv njenog rivala u prošlosezonskom finalu plej-ofa NBA lige, bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 55 poena, uz osam skokova i pet asistencija. Adžaj Mičel je dodao 26 poena, Eron Vigins je upisao 23 poena i devet skokova, dok je Čet Holmgren zabeležio 15 poena i 12 skokova. Ajzea Hartenštajn je utakmicu završio sa pet poena i 14 skokova.

U ekipi Indijane najefikasniji je bio Benedikt Maturin sa 36 poena, uz 11 skokova. Paskal Sijakam je dodao 32 poena i 15 skokova, Obi Topin je postigao 20 poena, dok je Ben Šepard upisao 15 poena i osam skokova. Kod Pejsersa je dvocifren još bio i Džeres Voker sa 13 poena.

Oklahoma, aktuelni prvak NBA lige, je sezonu započela sa skorom 2/0, pošto je u svom prvom meču i Hjuston pobedila posle dva produžetka, dok je za Indijanu ovo bila prva utakmica u sezoni.

(Beta)

