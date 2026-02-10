Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Klivlenda

Košarkaši Denvera izgubili su danas na svom terenu od Klivlenda sa 119:117 u NBA ligi, uprkos još jednoj dobroj partiji Nikole Jokića.

Donovan Mičel je postigao 32 poena, uključujući i dva slobodna bacanja na 0,9 sekundi pre kraja za pobedu Klivlenda, a posle trojke Džejmsa Hardena kojom je gostujući tim izjednačio na 117:117.

Harden je upisao 22 poena i deset skokova u svojoj drugoj utakmici za Klivlend.

Na drugoj strani, srpski centar Nikola Jokić je imao 22 poena, 14 skokova i 11 asistencija, ali je promašio šut za tri poena za pobedu Nagetsa.

Pored Jokića, u redovima Denvera istakli su se Kristijan Braun i Džulijan Stroter sa po 20 postignutih poena.

Košarkaši Jute su u gostima savladali Majami sa 115:111 i tako stigli do tek pete pobede u poslednje 23 utakmice.

Brajs Sensebo je bio taj koji je doneo Juti pobedu pogodivši trojku na 47 sekundi pre kraja utakmice. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džaren Džekson sa 22 poena, Lauri Markanen je dodao 17, a Kajl Filipovski 16 poena i 11 skokova.

U timu Majamija najbolji su bili Endru Vigins sa 26 poena i Bem Adebajo sa 23 poena i 11 skokova. Srpski košarkaš Nikola Jović na parketu je proveo 17 minuta, ali se nije upisao u strelce.

Košarkaši Oklahome pobedili su takođe u gostima Los Anđeles lejkerse sa 119:110 i tako prekinuli niz od dva poraza. Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Džejlen Vilijams sa 23 i Ajzea Džo sa 19 poena, dok je kod Lejkersa najbolji bio Lebron Džejms sa 22 poena i deset asistencija.

Detroit je slavio protiv Šarlota sa 110:104 i tako prekinuo niz Hornetsa od devet pobeda u utakmici koja je donela tuču i četiri isključena igrača, a isključenja dvojice igrača i tuče je bilo i u pobedi Minesote protiv Atlante od 138:116.

U preostalim utakmicama odigranim prošle noći, Bruklin je bio bolji od Čikaga sa 123:115, Sakramento je upisao i 13. uzastopni poraz pošto je izgubio od Nju Orleansa sa 120:94, Golden stejt je slavio protiv Memfisa sa 114:113, dok je Portland pobedio Filadelfiju sa 135:118.

(Beta)

