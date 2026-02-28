Tripl-dabl Jokića u porazu Denvera od Oklahome u NBA ligi

Košarkaši Denvera izgubili su danas na gostujućem terenu posle produžetka od Oklahome 121:127, i pretrpeli svoj 23. poraz u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Džamal Marej sa 39 poena, uz osam skokova, dok je srpski centar Nikola Jokić zabeležio 23 poena (9/25 šut iz igre), 17 skokova i 14 asistencija.

Kristijan Braun je takođe postigao 23 poena, uz osam skokova, dok je Tim Hardavej Džunior upisao 16 poena.

U ekipi Oklahome, aktuelnog prvaka NBA lige, najefikasniji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 36 poena, uz devet asistencija. Čet Holmgren je dodao 15 poena i 21 skok, Džered Mekejn je upisao 14 poena, dok su Džejlin Vilijams i Aleks Karuso postigli po 12 poena.

U toku današnjeg meča između ekipa koje su se prošle sezone sastale u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije, došlo je do fizičkog sukoba između Jokića i igrača Oklahome Lua Dorta i Džejlina Vilijamsa.

Nakon primljenog koša Denvera u četvrtoj četvrtini, Jokić je lagano trčao sa svoje na polovinu Oklahome, kad je Dort odlučio da mu iznenada uđe u putanju, udari ga kukom i saplete ga, zbog čega mu je dosuđen faul.

Jokić je potom krenuo da se „unosi“ u lice Dortu, nakon čega je Vilijams došao da se suprostavi srpskom centru.

Jokić i Vilijams su bili u „klinču“ neko vreme, držeći jedan drugog za dres, pre nego što su ih članovi oba tima razdvojili.

Sudije su naknadno Dortu dodelile nesportski faul jačeg intenziteta (flagrant 2), čime je krilni igrač Oklahome isključen iz igre, dok su Jokić i Vilijams dobili po tehničku grešku.

Oklahoma je prva na tabeli Zapadne konferencije sa 46 pobeda i 15 poraza, dok je Denver četvrti sa skorom 37/23.

Detroit je, predvođen sa 33 poena i 16 skokova Džejlena Durena, posle produžetka pobedio Klivlend 122:119, dok je Boston savladao Bruklin 148:111, uz 28 poena i 11 skokova Nikole Vučevića.

Najefikasniji igrač Njujorka u pobedi nad Milvokijem 127:98 bio je Džejlen Branson sa 27 poena, dok je Memfis savladao Dalas 124:105.

(Beta)

